Locul unde migranţii de pe străzi sunt trataţi omeneşte. „Am făcut mâncare cu toată dragostea” VIDEO

În fiecare zi, în jur de 60 de migranţi, cei mai mulţi din Afganistan, primesc o masă caldă, haine şi ajutor sanitar din partea unei biserici baptiste din judeţul Timiş. Oamenii se adună la ora 20.00 pe terenul de sport de lângă biserică, se aliniază în careu şi stau la coadă pentru singura mâncare caldă de peste zi. Proiectul umanitar de la Betel a început la mijlocul lunii decembrie.







“În fiecare seară oferim o mâncare caldă acestor migranţi, pe care i-am găsit pe străzi şi efectiv ne-a fost milă de ei. Pe lângă mâncare, le dăm un ceai fierbinte, ceva dulciuri, ceva fructe, să simtă şi ei că sunt oameni şi că cineva în ţara asta se ocupă de ei. Uneori îi găsim îmbrăcaţi foarte sumar, cu haine de vară. Aşa că le putem da o geacă, un pantalon termo, ceva ciorapi mai groşi, mănuşi şi căciuli. Prima dată au fost foarte reţinuţi, le-a fost teamă, apoi, când au văzut că suntem bine intenţionanţi, nu au mai fost probleme. Numărul lor variază. În general, vin între 30 şi 60 de persoane. Sunt donaţii pe care le fac membrii comunităţii, tot voluntarii de la biserică ajută la bucătărie”, a spus Ionică Olaru, care coordonează acţiunea de la biserica Betel.

„Majoritatea migranţilor sunt adolescenţi”

Situaţia migranţilor care ajung în Timişoara este dezastruoasă. Numărul lor este din ce în ce mai mare, iar autorităţile române sunt depăşite. În afară de cei care trebuie să stea 14 zile în carantină, statul nu oferă cazare şi masă niciunuia. Migranţii stau în grupuri compacte, ocupă clădiri abandonate şi dărăpănate, ca să aibă un acoperiş deasupra capului, să nu îngheţe. Sunt vânaţi de Poliţia Locală, dar şi de persoane în civil cu care deseori intră în conflicte.



Acţiunea umanitară de la Betel este de toată lauda. Indiferent ce se spune despre migranţi, aceştia sunt, în primul rând, oameni.





“Majoritatea migranţilor sunt adolescenţi. Am întâlnit şi copii de 12 ani. Vârsta cea mai mare este puţin peste 30 de ani, dar majoritatea sunt între 16 şi 18 ani. Pleacă de acasă pentru un trai mai bun şi din cauza problemelor din ţara lor. cei mai mulţi sunt din Afgansitan. Dar am întâlnit şi din Siria, Maroc şi Pakistan. Sunt speriaţi, sunt hăituiţi. Sunt de foarte multe zile pe drum, sunt plecaţi de luni de zile. Foarte mulţi sunt bolnavi. Am găsit cazuri în care pantofii nu mai aveau talpă, aveau hârtie sau pungă pe picioare în loc de ciorapi. Sunt probleme umanitare care se întâmplă sub ochii noştri. Noi nu am fost obişnuiţi cu ele, acum chiar se întâmplă şi nu putem să ne facem că nu le vedem. Facem ce putem, în limita posibilităţilor”, a declarat Dan Tanc.

Numeroase probleme medicale

Migranţii sunt pe drumuri de multe luni, dorm în aer liber şi în imobile abandonate, suferă din cauza frigului, mulţi sunt plin de răni. În cadrul bisericii Betel sunt mai mulţi medici. Printre ei, şi un medic sirian, care se poate înţelege cu unii dintre refugiaţi. Întâmplarea face să fie dermatolog, pentru că majoritatea migranţilor au răni pe corp, cauzate de frig, de mersul continuu, dar şi de lipsa igienei.





„Un caz foarte interesant, într-o seară, era foarte frig, a venit un tânăr de până în 20 de ani. Avea o rană pe spate. Probabil că a avut o arsură. A şi fost operat apoi la Timişoara. Medicii au luat piele de pe pulpa piciorului şi i-au aplicat pe spate. A fost foarte mulţumit de cum a fost tratat”, a mai spus Dan Tanc.





„Am mers la o farmacie să cumpărăm medicamentele prescrise de doctori. Când am povestit celor de acolo pentru ce ne trebuie, unii au izbucnit în lacrimi. Doamna de la farmacie a spus că doreşte să plătească ea toate medicamentele pe care le-am luat. E o lucrare care ne umanizează, iar oamenii aceştia au nevoie de noi. Şi alţii au venit alături de noi, sunt mulţi care se implică. În fiecare seară, cam 20-30 la sută din ei sunt la noi”, a completat Florin Micicoi, un alt voluntar de la Betel.

„Am încercat să le facem chiar mai bune ca acasă”

În fiecare seară, în bucătăria de la Betel voluntarii vin să gătească. Gătesc în primul rând cu dragoste.

“În seara asta am pregătit fasole uscată, cu cârnaţi de curcan, pentru că ei mănâncă mai mult pasăre. Am adus toate ingredientele şi am făcut cu toată dragostea. Am încercat să le facem chiar mai bune ca la noi acasă, să aibă o impresie bună despre ţara noastră. Pe noi, Scriptura ne-a învăţat să-i ajutăm pe cei nevoiaşi. Am pregătit şi ceva dulce, cu brânză şi stafide, am mai căutat pe net cam ce mănâncă ei. În altă seară, am făcut orez cu carne de pui, cuscus cu tocăniţă de pui, ciorbiţă cu multe legume, pui, curcan. Şi câte o prăjitură, o banană, un mic desert. Facem ca pentru noi şi ca pentru Dumnezeu”, a spus una dintre voluntare de la bucătărie.









Migranţii se aşează apoi direct pe jos, pe betonul rece, ca să mănânce şi termină în doar câteva minute. Se ridică apoi, strâng totul în urma lor şi dispar în întuneric. Cel puţin,. în această seară nu se vor duce la culcare cu burta goală.

































Înainte să primească pachetul de mâncare, migranţii spun o rugăciune de mulţimire împreună cu cei de la Betel. Oamenii stau frumos la coadă, nimeni nu se înghesuie. Duminică seară, voluntarii au împărţit 63 de porţii de mâncare.

