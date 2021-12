Legenda nunţii din Banat a capricioasei Elisabeta, fiică a cneazului Serbiei. Pretendentul său a aşteptat-o vara cu o sanie cu cai albi, pe un drum de zahăr

Dacă zidurile conacului Nikolici de la Rudna, aflat la 35 de kilometri de Timişoara, ar putea vorbi, am afla multe despre viaţa celor care au locuit acolo în decurs de aproape 250 de ani.

Una dintre poveştile des relatate de bătrânii satului se petrece la mijlocul secolului al XIX-lea. Unul dintre fiii baronului Nikolici, Iovan, avea să se căsătorească cu prinţesa Elisabeta, fiică a cneazului Serbiei, Miloş Obrenovici. O ceruse de nevastă la final de primăvară, în luna mai, dar capricioasa tânără i-a spus că va veni la Rudna doar dacă o va aştepta o sanie trasă de doi cai albi. Cum să aştepte fiul baronului până la iarnă? Dacă se răzgândeşte fata?

Un ţăran înţelept l-a sfătuit să aştearnă pe jos un covor de zahăr. Impresionată de ingeniozitatea tânărului Nikolici, Elisabeta Obrenovici a acceptat cererea în căsătorie. Întâmplarea apare în cea de-a treia carte a Laviniei Bloju, intitulată „Eseuri din vacanţă“.

„Povestea mi-a fost spusă în contextul în care hotărâsem să mă mut la sat. Fac parte dintre orăşenii care au ales să trăiască la sat. Venind cu mobila şi cu ce mai aveam, am întâlnit un domn în vârstă, care a început să vorbească despre această poveste. Practic, orice poveste ilustrează o frântură de realitate. Cel mai frumos destin l-a avut copilul adoptat al baronului Nikolici, Iovan. Povestea spune că tânărul a cerut mâna unei fete dintr-o familie de nobili. Aceasta a avut însă o pretenţie. A cerut să fie adusă de la gară, până în conacul din Rudna, într-o sanie trasă de doi cai albi. Cum era vară, iar tânărul nu voia să aştepte până în iarnă, a acceptat sfaturile unui bătrân să facă un drum de zahăr care să imite zăpada. Impresionată de gest, se spune că fata de nobil a acceptat căsătoria. Noi ştim din documentele istorice că Iovan s-a căsătorit cu o fată de neam, Elisabeta, fata cneazului Serbiei“, a povestit Lavinia Bloju, care este profesoară de Religie şi Limba Engleză la Colegiul „Ana Aslan“ din Timişoara.



Două vagoane de zahăr pe drum

Conform poveştii, s-au folosit două vagoane de zahăr. La rugămintea baronului, ţăranii au păzit o noapte întreagă drumul de zahăr, să nu fie răsfirat de către păsări sau animale ori de alţi trecători. Ca răsplată, după sosirea prinţesei, toată cantitatea de zahăr de pe drum putea să fie a lor.

Conacul de la Rudna astăzi Foto Ştefan Both



Crucea din curtea bisericii

Elisabeta şi Iovan au avut împreună cinci fii, dintre care Mladen şi Milan au murit în copilărie, iar Milos la vârstă adultă. Se mai ştie cert că prinţesa Elisabeta avea să moară la vârsta de 34 de ani, la Rudna, pe 23 septembrie 1848, acolo unde a şi fost înmormântată. Crucea ei se află astăzi în curtea bisericii ortodoxe sârbe din sat, acolo unde a fost mutată de la capela familiei.



Biserica sârbească de la Rudna Foto Ştefan Both



„Tatăl Elisabetei a fost Miloş Obrenovici, întemeietorul acestei dinastii cunoscute, care va guverna Serbia în secolele XIX şi XX. E cel care reuşeşte să obţină o autonomie faţă de otomani şi este recunoscut cneaz al Serbiei de Poartă. La tronul ţării au urmat fiii săi, Milan şi Mihailo, fraţii Elisabetei. Ştim despre Elisabeta sau Savka Obrenovici că a fost cea mai îndrăgită dintre fiicele lui Miloş, ţinea cel mai mult la ea. Ea s-a căsătorit în Timişoara cu Iovan, fiul baronului Nikolici de la Rudna. Recunosc că nu am notat toate aceste legende şi poveşti despre familia Nikolici, pentru că lucrarea pe care am scris-o trebuia să fie una ştiinţifică şi publicată într-o revistă de specialitate. Evident că la faţa locului, la Rudna, erau tot felul de poveşti legate de această familie, despre comportamentul lor, unii îi lăudau, alţii nu. Capela familiei a fost devastată imediat după război de oamenii care urau nobilii. Trupele care s-au întors de pe front după Primul Război Mondial au devastat atât conacul, cât şi capela“, a spus Zoran Marcov.

Dinastia înnobilată de împăratul Leopold I

Conacul şi domeniul de la Rudna au aparţinut familiei Nikolici, una dintre cele mai reprezentative familii sârbeşti din Imperiul Austro-Ungar. Există un document la Muzeul Banatului care cuprinde întreaga epopee a familiei Nikolici în Banat.

Blazonul familiei Nikolici Foto Ştefan Both



Fedor Nikolici, unul dintre fiii lui Iovan şi ai Elisabetei, devine guvernator al Bosniei între 1882 şi 1886. A fost una dintre personalităţile de marcă ale Banatului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fiind reprezentant al districtului în Parlamentul de la Budapesta, dar şi patronul unor mari societăţi din regiune. El moare în 1903 şi se spune că la înmormântarea sa au participat aproximativ 4.000 de oameni veniţi din tot imperiul, printre care şi episcopul sârb de la Budapesta, Luchian Bogdanovici. Ziarul „Temesvarer Zeitung“ scria la acea vreme că drumul de la gară până la capelă era îndoliat, fiind peste tot atârnate drapele negre.

Familia dispare după Primul Război Mondial

Fratele său, Mihail, neavând urmaşi, îl va adopta pe Iovan Tilfender, care devine următorul baron de Rudna. „Ideea este că, după Primul Război Mondial, familia vinde conacul de la Rudna. Unii pleacă spre Serbia, alţii spre Ungaria, aşa că ei se vor pierde în această perioadă. Nu am mai găsit informaţii despe ei. După ce am publicat articolul, în 2010, referitor la istoria familiei, am fost contactat de mai multe persoane care pretindeau că sunt rude ale acestei familii, dar nu am reuşit să identific ce fac ei astăzi“, a mai adăugat Zoran Markov.