Incidente în faţa Prefecturii Timiş, cu ocazia întâlnirii experţilor UE pe tema schimbărilor climatice. Jandarmeria a blocat un protest al activiştilor de mediu

Evenimentul de la Timişoara se desfăşoară în perioada 30-31 ianuarie, sub preşedinţia UE, în cadrul general al implementării Acordului Climatic de la Paris şi este găzduit de Consiliul Judeţean Timiş.

Cei doi activişti se poziţionaseră în faţa sediului Prefecturii şi Consiliului Judeţean Timiş, fără să scandeze sau să facă alte acţiuni, însă Poliţia şi Jandarmeria au intervenit imediat şi i-au dus pe protestatari departe de ochii experţilor UE.

”Am vrut să transmitem un mesaj cu ocazia acestei întâlniri şi am avut un dublu tricou, tocmai ca să nu fie considerat banner şi acţiune de protest. A venit un jandarm şi un poliţist, care ne-au legitimat şi au spus că totul e în regulă, dar, după aceea, cineva a chemat Jandarmmeria şi a venit o dubă mai mare şi ne-au îndepăratat. Ne-au spus că nu putem să stăm acolo că se consideră protest neautorizat. Ne-au pus să dăm tricoul jos, că altfel vor fi nevoiţi să ne amendeze. Nu am vrut să degenereze situaţia şi am plecat. A venit şi o doamnă de la Agenţia Ariilor Naţionale Protejate care ne-a reproşat că nu e frumos ce facem şi că ce-o să zică străinii de ţara noastră, că facem ţara de râs”, ne-a spus Alexandru Teleagă, unul dintre protestatari.

Activiştii i-au informat pe participanţii la întâlnirea tehnică că în România pădurile seculare sunt tratate cu dispreţ de Guvern şi că acestea dispar cu o viteză fără precedent. ”Atragem atenţia experţilor EGA care coordonează statele membre UE că exploatarea pădurilor seculare afectează atât biodiversitatea, cât şi clima. Pădurile seculare joacă un rol esenţial în combaterea schimbărilor climatice. Absorb gazele cu efect de seră şi le stochează permanent sub formă de carbon. Doar 8% din pădurile României mai sunt seculare, adică mai bătrâne de 120 de ani. La nivel de UE, chiar mai puţin. Pădurile seculare trebuie protejate de urgenţă printr-un moratoriu.” a declarat Gabriel Paun, preşedintele Agent Green.

Imediat după incident, zona a fost împânzită de poliţişti şi jandarmi.

