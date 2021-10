Iarnă grea pentru zeci de mii de familii din Timişoara. Fritz: „Situaţia este incredibil de dificilă”

Într-o şedinţă de Consiliu Local, primarul Dominic Fritz le-a spus consilierilor că situaţia de la Colterm este critică, urmând ca, odată cu pornirea căldurii, facturile zilnice să fie între două şi trei milioane de lei, bani pe care nici Colterm, nici primăria nu îi au. „Pe tema de gaz situaţia este dramatică, pe piaţa globală, pe piaţa europeană, dar şi în România. Preţurile faţă de anul trecut sunt de patru ori mai mari. De patru ori mai mari! Noi încă nu ştim cine şi cum va plăti această factură de gaz ce aşteaptă compania Colterm pentru a putea produce agentul termic pentru Timişoara. Este o situaţie incredibil de dificilă”, a declarat Dominic Fritz.

Evitarea insolvenţei Colterm nu poate fi garantată

Edilul le-a cerut consilierilor locali să aprobe contractul prin care serviciul de furnizare a energiei termice să îi fie atribuit Colterm, astfel încât măcar această problemă să fie rezolvată.

„În această situaţie noi am prefera să avem măcar pe partea contractuală o claritate şi o bază pe care să putem presta aceste servicii în continuare. Pentru că vă spun foarte sincer, eu nu ştiu dacă va fi posibil şi cum va fi posibil să evităm un scenariu de restructurare prin insolvenţă la Colterm”, a mai declarat Dominic Fritz.

„Noi trebuie să plătim tot ce cumpărăm în avans”

Primarul Timişoarei a explicat că furnizorii cer să fie plătiţi în avans şi a anunţat că „trebuie luate măsuri” în perioada următoare. „Noi trebuie să plătim tot ce cumpărăm în avans, iar în momentul în care pornim căldura, factura zilnică va fi între două şi trei milioane de lei. Colterm nu are aceste încasări. Bugetul local, chiar dacă am da toţi banii Coltermului, nu are aceşti bani, şi în următoarele săptămâni trebuie să luăm măsuri, atât ca şi Consiliu Local, cât şi ca AGA în această privinţă”, a mai spus Dominic Fritz în şedinţă.

Potrivit viceprimarului Ruben Laţcău, responsabil de Colterm, riscul ca timişorenii să rămână fără apă caldă şi căldură există. De asemenea, Laţcău a mai declarat că timişorenii se pot aştepta la o majorare a preţului la gigacalorie. „Guvernul trebuie să vină şi să ajute şi el”, a spus Lăţcău, potrivit căruia majorarea preţului de factuare la gigacalorie este „o posibilitate la care trebuie să ne gândim”.

