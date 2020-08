Cum i-a schimbat pandemia viaţa doctorului Musta: „Implicarea mea e totală. Aproape că nu mai am ore libere“

Şef de Secţie la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ din Timişoara, cu o experienţă bogată în tratarea bolilor infecţioase, doctorul Virgil Musta a avut misiunea, pe parcursul ultimilor ani, să comunice, din postura de purtător de cuvânt al spitalului, date şi informaţii despre activitatea curentă a unităţii sau să explice anumite situaţii care vizau activitatea medicală.



Odată cu declararea pandemiei COVID-19, doctorul Musta a început să fie „bombardat“ pentru a oferi informaţii despre virusul care părea să ameninţe lumea, dar despre care se ştia prea puţin. De fiecare dată, medicul timişorean a răspuns calm, sigur pe el, iar asta l-a făcut să devină una dintre cele mai credibile voci ale pandemiei.



Pentru a-i convinge pe oameni de importanţa măsurilor de prevenire a infecţiilor, doctorul Musta şi-a făcut timp ca, periodic, să comunice cu oamenii pe grupul de Facebook City Doctors, înfiinţat încă din 16 martie pentru a oferi informaţii documentate despre COVID-19. Sfaturile practice, pe înţelesul tuturor, oferite de doctorul Musta au ajuns astfel la milioane de români. Numai un articol de pe site-ul ziarului „Adevărul“ în care erau prezentate sfaturile doctorului Musta cu privire la prevenirea infecţiilior a fost citit de peste 1,3 milioane de oameni.

„Implicarea mea este totală“

Neobosit şi întodeauna gata să ofere informaţii despre noua boală care a cuprins lumea, doctorul Musta a devenit rapid cunoscut în toată ţara, numele său ajungând inclusiv pe buzele copiilor. „Implicarea mea în această luptă este totală. Aproape că nu mai am ore libere, atât în activitatea spitalului, cât şi pentru a căuta să conving oamenii din surse documentate care este realitatea şi ce trebuie să facă pentru a câştiga acest război. Este foarte importantă latura aceasta mediatică în care încerc să scriu, să fac analize, să văd ce noutăţi sunt“, a declarat medicul Virgil Musta. Doctorul timişorean a explicat de unde se documentează pentru a putea oferi informaţii sigure.



„Având o notorietate şi spitalul fiind considerat unul de elită, noi primim o serie de infiormări de la diferite surse din ţară şi din străinătate. De la minister primesc documente, note informative, articole cu ultimele noutăţi în domeniu pentru că există această grijă pentru a putea lua decizii în cunoştinţe de cauză. Avem acces la anumite reviste importante din care putem afla noutăţile, am participat la simpozioane şi conferinţe internaţionale cu experţi şi profesori de boli infecţioase şi terapie intensivă pe tema COVID, unde am putut analiza experienţa lor, astfel încât să aducem cât mai mult din ceea ce se cunoaşte în lume şi pacienţilor noştri”, a explicat Virgil Musta.

„Avem nevoie şi noi să fim sănătoşi“

Medicul din Timişoara a mărturisit că, o dată cu instituirea stării de urgenţă, a fost nevoit să renunţe la una din pasiunile sale: sportul. A reluat, însă, activităţile sportive: „mişcarea este esenţială, avem nevoie şi noi să fim sănătoşi, să avem energie pentru a putea lupta“. Doctorul timişorean a subliniat importanţa unei atitudini pozitive în faţa bolii. „Nu e bine să fim anxioşi, şi nici depresivi. Se ştie clar că o gândire pozitivă favorizează imunitatea organismului, nu numai în cazul COVID, ci în majoritatea bolilor infecţioase. Are efect pozitiv asupra vindecării. Este important să fii optimist, să nu fii stresat, să fii liniştit şi să ai încredere că ceea ce se face se face bine“, a mai declarat medicul Virgil Musta.

Experienţele care l-au marcat

Doctorul Musta a vorbit şi despre experienţele care l-au marcat într-un mod special în pandemie. „Sunt experienţe care, într-adevăr, îţi marchează viaţa din cauza schimbării vieţii şi a notorietăţii pe care am dobândit-o, dar nu aş vrea să intru în amămunte. Al doilea aspect care te marchează e atunci când ai avut o cunoştinţă tânără, care nu a avut comorbidităţi şi în trei zile a murit pentru că a făcut o formă fulminantă de boală şi nu ai avut ce să faci. Stai şi te gândeşti dacă ai făcut tot posibilul ca să salvezi acea viaţă. Sunt lucruri care nu au cum să nu te marcheze şi să nu te frământe, să nu stai să te gândeşti ce mai poţi face pentru aceşti pacienţi“, a mai declarat medicul Virgil Musta.

Istoria deosebită a familiei Musta

Seriozitatea doctorului Musta este moştenită de la un neam pe care documentele îl pomenesc încă de acum mai bine de 250 de ani. Potrivit publicistului Dinu Barbu, Virgil Musta este strănepotul arhiereului Filaret Musta, care a slujit neobosit Episcopia Caransebeşului vreme de 61 de ani şi a colaborat cu Patriarhul Miron Cristea între anii 1910-1919, timp în care Ilie Miron Cristea a fost Episcop al Caransebeşului. Fiul arhiereului Filaret Musta, protopopul Virgil Musta (născut în 8 februarie1884, în comuna cărăşeană Ghimboca) a fost deputat în Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918. Protopopul Virgil Musta a fost tatăl lui Horia Musta (născut la 21 august 1914 în comuna Marghita Mare, lângă actualul oraş sârbesc Vârşeţ), viitor judecător. Horia Musta, tatăl medicului Virgil Musta, a fost cel mai longeviv senior liberal din România, având de suferit inclusiv în temniţele comuniste. Fratele medicului Virgil Musta, dr. Ioan Musta, este gastroenterolog la Spitalul Clinic Muncipal de Urgenţă Timişoara. Cei doi fraţi Musta deţin şi clinica privată Profilaxis din Timişoara.

