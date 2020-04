Client Dedeman, aşteptat la ieşire de poliţişti îmbrăcaţi civil. Cum a scăpat de amendă, deşi era la 60 de km de casă

Un bărbat din Lugoj, judeţul Timiş, a povestit pentru „Adevărul” experienţa pe care a avut-o cu doi poliţişti în civil, în parcarea unui magazin Dedeman, din Timişoara. Lugojeanul a declarat că a mers de la Lugoj la Timişoara pentru a-şi ridica maşina din service, având o declaraţie completată în acest sens. Tocmai de aceea, filtrul de Poliţie amplasat pe Calea Şagului, la intersecţia cu Liviu Rebreanu l-a lăsat să plece mai departe fără probleme. „Mi-am făcut hârtie pentru că trebuia să îmi ridic maşina de pe Calea Şagului. M-a oprit un filtru care era lângă Secţia 3 de Poliţie. Acolo era câte un echipaj pe fiecare sens. Le-am prezentat actele şi m-au lăsat să plec mai departe”, a declarat bărabatul.

Lugojeanul povesteşte că la întoarcerea de la service a intrat până la magazinul Dedeman, din Calea Şagului, aflat în drumul său, pentru a face cumpărături. Bărbatul a declarat că a cumpărat câţiva pomi, nişte scoarţă de copac ornamentală, două pungi de Bake Rolls şi o sticlă de apă. La ieşire, a fost abordat de doi civili care i-au prezentat legitimaţii de Poliţie.

„Nu abordau maşinile când veneau la Dedeman. Aşteptau să intre oamenii înăuntru şi îi racolau pe cei care ieşeau din Dedeman. Mi-au cerut declaraţia. Am luat nişte pomi şi scoarţă de copac ornamentală. Printre ele, aveam şi două pungi de Bake Rolls şi o apă minerală. În drum spre maşină, unde aveam declaraţia, le-am explicat situaţia. În final, le-am spus că dacă ei consideră că ceea ce am făcut eu este de sancţionat, suport consecinţele. Nu am ştiut că pe traseu nu pot să opresc”, a declarat lugojeanul, care a fost lăsat până la urmă să plece fără să fie amendat pentru că s-a arătat dispus să suporte consecinţele. „Mi-au spus că pentru că am pungile de Bake Rolls şi apă, puteam să spun că am intrat după mâncare şi atunci nu mai aveau treabă”, a declarat clientul Dedeman.



Surse din Poliţie au declarat pentru „Adevărul” că verificările sunt făcute de către poliţişti de la Judiciar şi Economic.



Oficial, reprezentanţii IPJ Timiş nu au comentat situaţia, la fel ca şi reprezentanţii Dedeman care nu au vrut să facă niciun comentariu.



Grupul de Comunicare Strategică a prezentat în urma întrebărilor de la cetăţeni, un set de răspunsuri cu privire la ce ai voie şi ce nu ai voie să faci pentru a respecta ordonanţa militară care limitează deplasarea. Spre exemplu, una din întrebările frecvente a fost următoarea:

La ce distanţă maximă de domiciliu poate fi amplasată unitatea comercială la care putem face cumpărături? Putem merge la cumpărături, de pildă, din cartierul Berceni într-un hipermarket din Militari?



Răspuns: Prevederile Ordonanţei militare nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 nu menţionează o distanţă cuantificabilă, însă recomandarea pentru cetăţeni este să se deplaseze la cele mai apropiate magazine unde sunt comercializate produsele care le sunt necesare. În referire strictă la exemplul dumneavoastră, un cetăţean care locuieşte în cartierul Berceni nu poate merge la cumpărături pentru produse de strictă necesitate în cartierul Militari întrucât în zona de domiciliu există mai multe hipermarketuri similare cu cele din cartierul Militari.

