Cât de uşor pot fenta izolarea românii veniţi cu ultimul val din diaspora: „Nu există nimic, nicio izolare“

Peste 3.000 de români blocaţi la graniţa dintre Austria şi Ungaria au intrat în noaptea de marţi spre miercuri în România, după ce autorităţile române au obţinut din partea Ungariei dreptul de tranzit pentru români. În vamă, românii întorşi în ţară au fost puşi să semneze declaraţii pe proprie răspundere şi triaţi epidemiologic, în funcţie de zonele din care au venit. Astfel, cei veniţi din zone roşii au fost introduşi în carantină, iar cei care vin din ţări cu peste 500 de cazuri confirmate, aşa cum a decis şi Guvernul, trebuie să stea 14 zile izolaţi la domiciliu.

Pe pagina de Facebook, Poliţia Română a anunţat miercuri că poliţiştii i-au preluat pe românii din convoiul intrat în ţară şi i-au condus spre judeţele de domiciliu unde urmează să intre în carantină sau la autoizolare. Un român din Râmnicu Vâlcea, venit din Franţa, a declarat că la intrarea în ţară a fost luat în evidenţă şi când a ajuns acasă a intrat în autoizolare.

Fără escortă şi fără restricţii, din vamă spre autoizolare

Tânărul a declarat, însă, că traseul din vamă până acasă a fost făcut pe cont propriu, fără escortă a Poliţiei şi fără niciun fel de restricţii. Cu alte cuvinte, ar fi putut opri oriunde să mănânce sau să îşi facă cumpărături înainte de a intra în autoizolare. „Doar în Ungaria nu am avut voie să oprim decât în cinci benzinării. Dacă opream în alte locuri sau ne abăteam de la traseul prestabilit de ei, riscam carantina şi amendă”, a declarat românul venit din Franţa pentru „Adevărul”.

Un român din judeţul Hunedoara venit din Austria, ţară cu peste 500 de cazuri confirmate, a declarat că a fost pus să completeze nişte hârtii, dar nimeni nu i-a spus că trebuie să stea în autoizolare timp de 14 zile. „Am plecat din ţară acum trei zile şi m-am întors înapoi. Nu am luat contact cu nimeni. Am scris pe foaie, unde am fost, ce am făcut. Nu există autoizolare. Depinde de oameni, de situaţie. Eu am dovezile pe maşină. Se vede data când am cumpărat-o şi data când am ieşit. În Austria nu e mai nimic. Mi-au dat o foaie dacă părăsesc ţara în 24 de ore. Nu. Nu părăsesc. Am stat 36 de ore, nespălat, nemâncat pentru o hârtie şi o semnătură. Nu există nimic, nicio izolare”, a declarat bărbatul din judeţul Hunedoara.

Un alt român, venit din Franţa în Bucureşti, a declarat că s-a autoizolat la domiciliu, dar e supărat pentru că „cei care fac controlul, doctorii şi poliţiştii din corturi, habar nu au de legi şi cum se aplică”.