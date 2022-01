Alin Nica, preşedintele CJ Timiş, testat pozitiv cu COVID-19. Ratează sărbătoarea de la Novi Sad

Consiliul Judeţean Timiş a pregătit plecarea la Novi Sad, de miercuri, cu un test PCR, la Spitalul Judeţean, pentru toată delegaţia care urma să ajungă joi, în Serbia. Din nefericire, capii CJ Timiş au „picat” testul. Este vorba de preşedintele Alin Nica şi vicepreşedintele Alexandru Proteasa care au fost testaţi pozitiv cu COVID-19..

Cei doi nu au simptome şi vor rămâne în carantină pentru cinci zile, ei fiind vaccinaţi complet, chiar şi cu doza booster.

„Mă pregăteam să merg în Serbia la lansarea Capitalei Europene a Culturii pentru care a trebuit să fac un test pentru că la întoarcerea în ţară e nevoie de el, şi s-a dovedit că e pozitiv. În consecinţă trebuie să mă izolez la domiciliu cinci zile. Am făcute trei doze de vaccin, aşa că după cinci zile voi repeta testul şi dacă e negativ pot să îmi reiau activitatea. Nu am simptome. E o formă uşoară de boală, asta datorită faptului că m-am vaccinat. Am făcut şi un test antigen care a fost negativ, însă la cel RT-PCR, care e mai exact, a ieşit pozitiv”, a declarat Alin Nica.

Preşedintele CJ Timiş a fost, miercuri, la Reşiţa, să semneze contractul pentru documentaţia tehnică necesară modernizării liniei ferate Reşiţa-Timişoara, unde au fost prezenţi primarii Dominic Fritz şi Ioan Popa şi omologul său, Romeo Dunca.