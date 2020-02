A murit profesorul Robert D.Reisz, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării al Universităţii de Vest

Veste năucitoare, duminică, la Timişoara. S-a stins fulgerător profesorul Robert D. Reisz, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării al Universităţii de Vest, unul din cei mai respectaţi intelectuali din Timişoara.

Lui Robert Reisz i s-a făcut rău în timp ce juca baschet, unul din hobby-urile sale. Profesorul timişorean avea doar 55 de ani.



În 31 ianuarie, Reisz a participat la lansarea celui mai nou volum semnat de Vasile Ernu, „Izbăviţii”, de la Librăria „La Două Bufniţe”.





Vineri seara a vorbit despre cartea lui Vasile Ernu

Robert D. Reisz a fost profesor la departamentul de ştiinţe politice al Universităţii de Vest din Timişoara. Principalul lui domeniu de cercetare au fost politicile învăţământului superior, dar a publicate şi despre politici educaţionale în general, migraţie şi alte teme. Profesorul Reisz a fost şi preşedintele secţiunii de sociologia educaţiei din cadrul Societăţii Sociologilor din România.

De-a lungul anilor a lucrat ca şi cercetător la International Center for Higher Education and Research (INCHER) Kassel, Germania, la Hungarian Institute for Education Research (HIER) Budapesta, la Institute for Higher Education Research (HoF) Wittenberg, Germania şi a fost bursier al Colegiului Noua Europă (NEC) Bucureşti şi al Collegium Helveticum din Zürich.

A publicat până acum nouă cărţi, 45 articole în reviste cu referenţi, şi 30 de capitole de cărţi.



Robert Reisz în dialog cu scriitorul Robert Şerban, în august 2019.



