VIDEO Femeia de afaceri din Gorj revine cu un nou mesaj despre panica generată de COVID-19: „Îi felicit pe toţi care profită de prostia mulţimii ca să facă business“

Mirel Păduraru conduce o firmă cu aproximativ 60 de salariaţi care produce aproape în totalitate pentru export. Ea susţine că activitatea firmei nu este afectat, dar că vrea să tragă un semnal de alarmă cu privire la situaţia economică de la nivelul întregii ţări, deoarece sunt transmise informaţii exagerate cu privire la infecţiile generate de noul tip de coronavirus: „Eu nu mi-am făcut reclamă, nu am spus ce am şi ce activitate desfăşor. Firma mea şi activitatea continuă, indiferent de această situaţie, pentru că că produsele pe care le realizeze nu au legătură cu ceea ce întâmplă. Trăim într-o ţară unde suntem ca un lanţ, în care suntem legaţi precum nişte zale. Oare credeţi că mie nu-mi pasă dacă celorlalţi le este bine? Nu aţi înţeles nimic. Pe mine mă doare această manipulare a mass-media. (...) Eu am spus doar că nu trebuie să fim atât de paranoici şi isterici, încât să considerăm că un astfel de virus te poate omorî atât de simplu. Pentru că dacă-o omoară pe cei bătrâni, care, oricum, la nişte vârste, au o grămadă de boli şi care orice alt virus ar veni şi I-ar gripa clar că le-au pune capac pentru că deja are nişte boli şi imunitatea este scăzută. Asta nu înseamnă că restul nu trebuie să mai existăm. Asta s-a indus în capul nostru“.

„Nu vă opriţi din produs“ Femeia de afaceri din Gorj nu este de acord cu unele măsuri luate de stat în această perioadă: „Ce mă doare pe mine este că statul spune ca oamenii să stea acasă, să înjumătăţească activitatea, dar de ce nu spune să înjumătăţească şi salariile? Că statul le-a dat voie să stea acasă, dacă au copii sub 12 ani. (....) Eu am, din fericire, în echipă, oameni extraordinari şi inteligenţi, care înţeleg cum este viaţa“.

Aceasta susţine că firmele sunt obligate să continue activitatea pentru a putea plăti taxe şi impozite: „N u lucrez nici la STAT, ca să-mi permit luxul să stau acasă! Ce ziceti? Aveti niste solutii plauzibile pentru fraierii care mai si muncesc pe timp de criză pentru ăştia care-şi permit luxul să stea acasă? Că cică e cea mai bună varianta de a stopa COVIDUL. Sunteti patetici! Da, există COVID 19! Dar voi nu stiti să găsiţi soluţii salvatoare...decât pentru VOI!