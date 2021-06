Tânăra din România care sparge barierele artei prin lucrări „altfel”: „Nu mă încadrez într-un gen anume”

„Am aplicat împreună cu Mălina Ionescu la evenimentul „Laguna Art Prize“ cu lucrarea „Hypercube“. La concurs s-au înscris peste 12.000 de lucrări, proiectul nostru fiind selectat alături de încă patru lucrări, la secţiunea Artă digitală.

Proiectul „Hypercube II“ va fi prezentat în cadrul expoziţiei «Laguna Art Prize», ce va avea loc la Veneţia în toamna acestui an. Proiectul este capitolul II al Hypercube – prima parte fiind realizată în vara anului 2020 la «Lapsus Art Space» din Timişoara şi «Foişorului numărul 9», Bucureşti, curator Alex Boca“, explică Andreea Medar.

Privitorii din Veneţia vor fi conectaţi cu cei din Timişoara

Tânăra artistă ne explică în ce constă proiectul de artă digitală care va fi prezentat în cadrul evenimentului de la Veneţia: „Proiectul Hypercube II va presupune o machetă din oglindă, pe pereţii căreia am documentat un proiect anterior. În spatele celor patru pereţi de oglindă vor exista patru camera de supraveghere, care vor transmite în timp real, pe cei patru pereţi ai spaţiului Lapsus din Timişoara. La rândul său, spaţiul Lapsus va fi transmis live la Arsenale, împreună cu machete din oglindă. Privitorii prezenţi la Arsenale, Veneţia, vor avea posibilitatea să interacţioneze video şi audio, sub forma unei teleconferinţe 3D, cu privitorii de la Timişoara”, precizează artista.

În afara acestui proiect, Andreea Medar pregăteşte o altă manifestare culturală, care se va desfăşura la Timişoara şi Varşovia, organizat de Fundaţia Art Encounters în colaborare cu Zacheta Art. Împreună cu Mălina Ionescu, pregătesc mai multe proiecte, printre care «Open Garden», adaugă aceasta.

Locurile copilăriei i-au marcat concepţia artistică

Andreea Medar s-a născut în municipiul Târgu Jiu, cunoscut şi ca oraşul lui Brâncuşi, pentru că aici se află cele mai importante lucrări ale marelui sculptor: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana „fără de Sfârşit“, care fac parte din Ansamblul monumental „Calea Eroilor“.

Primele manifestării ale înclinaţiei către domeniul artei le-a avut chiar din copilărie. „Pentru mine, încă din copilărie, arta a fost o preocupare firească. Obişnuiam să transpun în desen sau pictură întâmplări cotidiene, ilustram personajele principalele din lecturile parcurse sau modelam în lut obiecte decorative sau portrete imaginare“, ne povesteşte tânăra artistă.

Locurile în care a s-a născut şi au copilărit şi-au lăsat amprenta asupra concepţiei sale artistice şi chiar au reprezentat surse de inspiraţie. „Oraşul în care m-am născut îmi este foarte drag, evident este un privilegiu pentru locuitorii municipiului să vadă operele lui Brâncuşi zilnic. La fel de important pentru mine este satul în care am copilărit, satul bunicilor mei, Racoţi. Acesta a fost o sursa de inspiraţie pentru mine din copilărie până în prezent“, a mărturisit Andreea.

Profesorii care i-au influenţat cariera

SURSA FOTO Arhivă personală

Andreea Medar a urmat Liceul de Arte din Târgu Jiu. Mai mulţi profesori au avut o influenţă pozitivă asupra ei şi au determinat-o să urmeze calea artei: „Au existat câteva persoane cărora le sunt recunoscătoare pentru că m-au încurajat sa urmez acest domeniu. De exemplu, primul calup de lut l-am primit de la domnul profesor Paul Popescu, când aveam vârsta de cinci ani; ulterior domnul profesor mi-a predat desenul si modelajul la Liceul de Arte din Târgu Jiu, împreună cu domnii profesori: Vasile Fuiorea, Dan Semenescu şi Valer Neag. Alţi doi profesori care au avut o importanţă foarte mare în formarea mea au fost domnul Florin Isuf şi doamna Loreta Nicolcea“, ne-a declarat tânăra artistă.

SURSA FOTO Mihai Medar

Arta a acaparat-o şi mai tot timpul şi-l petrecea în atelierul de la liceu şi, apoi, de la Facultatea de Artă din Timişoara.

„Perioada liceului, dar în special a facultăţii, am dedicat-o studiului. Am avut bucuria sa fac parte dintr-un colectiv deosebit, ne petreceam majoritatea timpului in atelier, lucram foarte mult in afara temelor primite. Am ales Facultatea de Artă din Timişoara după ce am vizitat mai multe facultăţi din ţară şi am considerat că rezonez cu modul de predare de acolo, deoarece îmbină studiul si pictura clasică cu arta contemporană“, a relatat Andreea Medar.

Aceasta a absolvit Facultatea de Arte din Timişoara, secţia pictura, licenţă si masterat, iar, în prezent, urmează doctoratul la aceeaşi facultate. Este în anul doi şi îl are coordonator pe profesorul universitar dr. habil. Dacian Andoni.

„Nu consider ca lucrările mele se încadrează într-un un anumit gen“

Andreea Medar nu poate să îşi limiteze opera şi să o încadreze unui anumit gen al artei. Lucrările sale sunt cu certitudine specifice artei contemporane, utilizând şi tehnologia în realizarea unui concept unitar. „Nu consider ca lucrările mele se încadrează într-un un anumit gen. Din punct de vedere tehnic, atât lucrările individuale, cât şi cele realizate împreună cu Malina Ionescu au fost predominant instalaţii multimedia, obiecte, lucrări land art, environment, desene sau sculpturi. Din punctul meu de vedere graniţele interdisciplinare sunt irelevante, tehnica fiind substituită conceptului general, ansamblului“, a precizat tâmătra artistă.

Printre proiectele individuale recente ale acesteia pot fi enumerate: „Racoţi”,expus la B5 Studio, curator: Ungvári-Zrínyi Kata, Târgu Mureş, în anul 2019; „Zestre”, Lapsus Art Space, curatori: Alex Boca, Gabriela Ciobanu, Timişoara, 2018; „Urme ale prezentului”, curatori: Mălina Ionescu, Călin Petcana, Galeriile Municipale de Artă, Târgu Jiu.

Andreea MEdar a făcut parte şi din mai multe proiecte colective, naţionale şi internaţionale: „Passion for Freedom” (Londra, UK, 2018); „Seeing Time“ (Timişoara, 2019); „In Parallel Universes Different Things Happen“ (Cluj – Napoca, 2020), „Previews” (Germania, 2020); PANDEMIC LOOP DISORDER (Bucureşti, 2020).

Vă recomandăm să citiţi şi:

Partea bună a pandemiei COVID-19: investiţii pe bandă rulantă în spitale

Avocată din Târgu Jiu, moartă într-un accident rutier. Se afla în maşină împreună cu gemenele sale