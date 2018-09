Scandal într-un cimitir din Gorj, după ce gardurile de la morminte au fost tăiate. „Vine mitropolitul şi nu are loc“

Maria Onescu, din satul Suseni, comuna Runcu, s-a trezit că mormintele rudelor nu mai sunt împrejmuite. Totul s-a făcut pentru că în această duminică are loc sfinţirea bisericii, după ce a fost renovată. Slujba va fi susţinută chiar de Mitropolitul Olteniei.

Maria Onescu este revoltată de această situaţie, pentru că în toate cimitirele din ţară sunt împrejmuite locurile de veci în acest fel: „Sunt supărată pentru că am făcut şi eu acest gărduţ din pensia mea amărâtă. Soţul este mort de 23 de ani şi eu am rămas văduvă de 42 de ani. Nu am posibilitatea să fac cavouri, aşa cum s-a făcut prin cimitir. Am zis că un gard este altceva. La fel aveam şi la socri. Tăind gărdul s-a spart şi bordura. Nu ştiu unde este gardul. Domnul primar ştie. În toate cimitirele se face acest lucru. Am aflat că se vor tăia, dar nu mă gândeam că şi la mormintele din spate. Ştiu că se va sfinţi biserica. (...) Primarul a început să le îmbunătăţească, pentru că vine mitropolitul şi nu are loc“.

Primar: „Se îngreuna accesul către locurile de veci“

Adi Câmpeanu, primarul localităţii Runcu, spune că gardurile de la morminte îngreunau accesul: „S-a luat această măsură pentru a fi sfinţită biserica aşa cum trebuie, pentru că s-au făcut lucrări de pictură interioară, exterioară. Având în vedere că cimitirul acestei biserici este în apropiere, chiar de jur împrejur, şi toată lumea şi-a făcut gărduţuri în jurul locurilor de veci, fiecare aşa cum a dorit, unele mai înalte, alte mai mici, acest lucru nu era în regulă şi, mai mult, îngreuna accesul către locurile de veci. Mai sunt şi nişte cavouri construite care îngreunează accesul la proprietăţi. Având în vedere aceste lucruri, s-a decis împreună cu oamenii din acest sat şi Consiliul parohial, sprijiniţi de către Protoierie, ca aceste gărduţuri să fie înlăturate, pentru că încurcă accesul celorlalte locuri de veci. Nu am avut decât o singură persoană care nu a fost de acord să-şi ridice singură gărduţul. Aproape toată lumea a percutat şi s-a conformat“.

„S-a decis să nu se mai construiască niciun cavou fără o decizie a Consiliului parohial şi fără o autorizaţie de construcţie. Având în vedere că se sfinţeşte biserica, iar cimitirul este împrejurul acesteia, este normal să ne gospodărim ca totul să fie bine, şi din punct de vedere estetic, dar şi al dotării bisericii“.

În cimitir mormintele au fost amenajate după ureche. Astfel, o localnică trebuie sa stea pe un cavou lipit de mormântul mamei sale pentru a aprinde o lumânare.