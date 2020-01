Primar PNL, acuzat că a lăsat intenţionat neasfaltată strada pe care locuiesc părinţii viceprimarului PSD. „Este strada din oraş cu cele mai multe gropi“

Cosmin Morega, viceprimarul PSD din Motru, susţine că Gigel Jianu, primarul liberal al urbei, nu a dorit să repare „craterele“ de pe strada Magnoliilor, pentru că ştie că acolo locuiesc părinţii social-democraţilor.







În toamna anului trecut, o persoană aflată în scaunul cu rotile a căzut din cauza unei gropi de mari dimensiuni şi a fost în pericol să fie accidentat de o maşină care se afla în apropiere. „Este strada cu cele mai multe gropi unde eu am domiciliu, iar acum acolo locuiesc părinţii mei. S-au făcut plombări în tot oraşul, numai pe Aleea Magnolilor nr. 2 nu s-a făcut nimic. Eu nu cred că nu se puteau astupa cele 10-20 de gropi de mari dimensiuni de pe această stradă. Nu este adevărat aşa cum susţine primarul că s-au tăiat banii de către consiliul local“.





Primar: „Dumnealui a reuşit să taie mai mult de jumătate din sumă“

Primarul Gigel Jianu a răspuns că tocmai viceprimarul a tăiat banii pentru asfaltarea străzii: „Nu se pune problema. Cred că el singur a tăiat de pe lista de reparaţii strada respectivă. Eu nu ştiu unde locuiesc rudele, părinţii sau ce proprietăţi are domnul Morega. Eu am mers în consilul local cu o sumă. Am estimat cheltuielile necesare reparării străzii, iar acolo dumnealui, având majoritatea, a reuşit să taie mai mult de jumătate din sumă şi a dirijiat-o în altă parte. Acele străzi au fost scoase chiar de majoritatea din jurul PSD, în niciun caz de mine“.