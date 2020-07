Primar din Gorj, infectat cu noul coronavirus. „Am făcut testul pentru că aşa am dorit, nu la recomandarea medicilor“

Edilul şi-a efectuat testul la un laborator privat, după ce un angajat al primăriei a fost depistat cu noul coronavirus. Victor Geogia a spus că tuşeşte de aproximativ două săptămâni, acesta fiind singura manifestare a bolii pe care o are.

„Am venit de ieri la spital, pentru că de asta plăti contribuţii la sănătate. Stau în salon cu alte două persoane. Sunt condiţii excelente aici. Am făcut testul pentru că tuşeam de aproximativ două săptămâni. Am făcut o rază la plămâni şi am zis să merg să îmi fac şi testul. Nu l-am făcut la recomandarea medicului. Eu singur m-am gândit să efectuez acest test, care a ieşit pozitiv. Urmez o schemă de tratament“, a declarat primarul Victor Geogia.