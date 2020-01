Masacru într-o pădure din Gorj: 1.000 de porci mistreţi au fost ucişi din cauza pestei porcine africane

Din cauza zgomotului şi a agitaţiei, trei cerbi lopătari au murit, proprietarul complexului susţinând că au făcut infarct. „Au fost ucişi în jur de 900 de mistreţi şi se continuă acţiunea. Ca urmare a atâtor focuri de armă care au fost trase, toate animalele sunt foarte stresate. Am găsit morţi trei cerbi lopătari şi la prima vedere par a fi făcut infarct. Vor fi duşi la laborator. Purcelele de mistreţi au început să fete şi au purcei mici. Noi care trebuie să facem uciderea nu putem să facem asta“, a spus omul de afaceri Ion Iordache, care deţine complexul de vânătoare.

Porcii mistreţi i-au atacat pe cei care-i împuşcă

Proprietarul complexului de vănătoare a mai povestit că acţiunea de exterminare se desfăşoară în condiţii dificile şi unele persoane care participă la împuşcarea animalelor au fost chiar atacate de acestea: „Acţiunea de ucidere se desfăşoară în continuare, dar este foarte dificil pentru că animalele sunt speriate şi aleargă în toate părţile. Este un pericol foarte mare pentru oamenii care participă. Unii au fost chiar şi atacaţi. Cei de la DSV nu vor să audă şi stau cu capul la cutie“.

„S-a dispus uciderea, şi se practică o vânătoare“

În schimb, conducerea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj, a precizat că se practică o vânătoare neautorizată, şi nu o ucidere a porcilor mistreţi: „Activitatea de eradicare a activităţii acestui focar a fost preluată de ISU. Domnul prefect a delegat această acţiune către ISU Gorj, care s-a ocupat, în baza unui program convenit cu reprezentantul Complexului de vânătoare, un grafic de desfăşurare a activităţilor zilnice, care, din punctul meu de vedere nu a fost respectat, pentru că a acolo s-a dispus uciderea, şi se practică o vânătoare, o împuşcare a acelor porci mistreţi. Pentru această activitate trebuia demarată procedura de obţinere a unei autorizaţii din partea Ministerului Mediului, structura care se ocupă de vânătoare, cea care a şi autorizat acest complex de vânătoare, lucru care nu s-a mai obţinut“, a spus Sorin Ştefănescu, directorul executiv al DSVSA Gorj.

Acuză de incompetenţă conducerea DSVSA Gorj

De asemenea, omul de afaceri consideră că trebuie să-i fie acordate despăgubiri şi se pregăteşte să dea în judecată instiuţiile responsabile: „Reprezentanţii DSV dau din umeri şi spun că nu ştiu ce să facă, pentru că şefii dumnealor le-au spus că nu trebuie să dea despăgubiri. În schimb, conform delegaţiilor şi ordinelor în baza cărora vin aici, trebuie să facă evaluare. În fiecare zi este aceeaşi poveste. Nu fac evaluare, pentru că nu ştiu cum să facă. Este un vid şi un abuz din punctul nostru de vedere. Am făcut procedură prealabilă pentru a acţiona în instanţă. Ne pare rău că nişte oameni care sunt nevinovaţi vor trebui să răspundă pentru că şefii lor nu şi-au făcut datoria la momentul la care trebuia să-şi facă datoria, adică să notifice Comisia Europeană cu privire la astfel de ferme care există pe teritoriul ţării şi pe teritoriul judeţului nostru. Nu au negocieri făcute cu Comisia Europeană, deşi legislaţia noastră spune că foarte clar că trebuie acordate despăgubiri pentur toate animalele care sunt infestate cu acest virus trebuie să fie şi acum nu ştiu ce să facă şi de unde să ia banii, pentru că astea sunt instituţiile noastre care nu-şi fac treaba şi nişte oameni incompetenţi care ocupă posturi că le este bine să fie şefi, dar habar nu au pe ce lume trăiesc şi cum să-şi facă treaba“.

Directorul executiv al DSVSA Gorj a precizat că legea nu prevede acordarea de despăgubiri pentru porcii mistreţi: „Despre despăgubiri consider că nu avem cadrul legal să discutăm, asta am stabilit de la început. Nu am identificat un act normativ care să prevadă despăgubiri la animale din specia mistreţ. Nu există noţiunea de mistreţ care crescut într-un spaţiu devine domestic, aşa cum se sugerează“.