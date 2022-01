Liceanul care a scris un roman de peste 350 de pagini. Îşi doreşte să studieze politica la Londra

Romanul liceanului are peste 350 de pagini. Alecsis a prezentat motivele care l-au determinat să scrie această carte: „Este un manifest asupra existenţei umane şi a complexităţii naturii umane. Am considerat că este necesară o astfel de carte. Un scriitor a spus că, dacă vrem să citim o carte care nu există, să o scriem noi, iar eu aş citi o astfel de carte. Abordează numeroase tematici complexe şi o face într-un mod direct şi sincer deaorece este necesară transparenţa. Sunt atinse teme sociale, economice, politice, atât din punct de vedere raţiional, cât şi emoţional“

Romanul „Voinţă“ are în prim-plan două personaje. „Dialogul dintre acestea este crucial pentru acţiunea cărţii. Personalul principal este Andrew Foster, un om de afaceri cunoscut care susţine că vrea să schimbe ceva în lume, dar modul în care are de gând să o facă este încă neclar. Este un om care s-a găsit într-o postură extraordinară şi a decis să o folosească într-un scopt cât mai bun. Rămâne la latitudinea cititorului dacă decizia lui este pur obiectivă sau are un interese ascuns“.

Are un sfârşit neaşteptat

Autorul romanului mărturiseşte că sfârşitul este neaşteptat: „Carte începe într-un mod cât mai clişeic, dar sfârşityk este cu totul neaşteptat Creează contetul următoarei cărţi. O persoană care a ajuns la sfârşitul cărţii şi a «rumegat» toate personajele va lua o decizie şi va fi într-o anumită tabără. Nu există alb şi negru, ci doar nuanţe de gri“.

Liceanul a mai spus că a alternat valorile care îl caracterizează cu cele pe care le reneagă: „Trebuie săm fim cât se poate de sinceri cu noi, atunci când abordăm o situaţie, să nu dăm dovadă de ipocrizie ieşită din comun. În carte am alternat valorile şi principiile pe care le susţin eu cu cele pe care nu le susţin şi de fiecare dată le-am atât în favoarea mea, cât şi în opoziţia personală, încât să depăşesc propriile duble standarde, dar şi să arăt că numai prin compromis şi înţelegere totală a unei situaţii putem să mergem mai departe“.

Alecsis a mai spus că a început să lucreze la romanul său în urmă cu trei ani. „După o pauză de un an şi jumătate, mi-am dat seama că, dacă nu mă reapuc, atunci nu o s-o termin niciodată acest proiect“. Liceanul a început să lucreze la cea de-a doua carte, care va fi lansată tot în acest an.

„Am învăţat personal cum să abordez o criză“

Tânărul spune că a învăţat multe în perioada marcată de pandemie: „A fost un regres interuman incontestabil, dar, dacă ne axăm pe efectele nocive, nu cred că putem extrage nimic pozitiv. Din această pandemie am învăţat personal cum să abordez o criză, cum să-mi organizeze altfel timpul, cum să preţuiesc lucrurile care contează în viaţă“

Alecsis este olimpic la istorie, însă în ultimii ani nu a mai participat la concursuri din cauză că au fost anulate de pandemia de COVID-19. Consideră că educaţia a avut de suferit în această perioadă.





„Cursurile online au fost în mare parte o pierdere de timp, deoarece mulţi profesori chiar dacă au avut bunăvoinţă şi au depus eforturi, nu erau pregătiţi pentru această abordare. Nu pot spune că au fost nişte ani pierduţi, dar din punct de vedere al educaţiei s-a suferit observabil. Cred că într-un mod cinic această pandemie a ajutat la dezvoltarea întregului sistem educaţional deoarece a forţat o oarecare digitalizare.

Îşi doreşte să studieze politica în Anglia

Alcesis vrea să studieze la London School of Economics and Politics. „Îmi doresc să studiez Politica, deoarece, atât ca studiu, cât şi ca domeniu de activitate oferă numeroase oportunităţi. Odată ce urmezi această facultate am şansa să profesez în mai multe domenii, am ales străinătatea deoarece îmi oferă mai multe şajnse de a mă dezvolta personal, dar să şi cunosc oameni noi şi să îmi creez relaţii noi. Dacă aş rămâne în ţară şi aş studia acest domeniu, cred că m-aş plafona şi nu mi-aş valorifica întreg potenţialul“.

