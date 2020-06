Eleva de la ţară care a obţinut 10 la Evaluarea Naţională fără să facă o oră de meditaţii. „Orice se poate, dacă îţi propui şi munceşti pentru asta“

„Totul este posibil, dacă îţi doreşti cu adevărat“, ne spune Alexandra, care a primit cadou din partea Consiliului Local şi Primăriei Bărbăteşti un laptop şi un buchet de flori. „Nu îmi aduc aminte ca un elev din comuna noastră să obţină note de 10 la ambele probe de la Evaluarea Naţională. Este un copil de excepţie care provine dintr-o familie modestă“, a precizat primarul localităţii Bărbăteşti, Adrian Mangu. Tatăl Alexandrei lucrează ca paznic, iar mama este casnică şi munceşte în gospodărie. „Nu aveam un laptop şi chiar aveam nevoie“, a spus Alexandra.

Tânăra ne-a explicat şi cum a reuşit să obţină media 10 la Evaluarea Naţională: „Mă aşteptam ca subiectele să fie mai dificile. Mă aşteptam să obţin 10 la Limba Română şi la Matematică, pentru că ştiam cum am tratat subiectele. Nu am făcut deloc pregătire. Am reuşit să obţin aceste note învăţând foarte mult. Dacă aveam ceva neclar, întrebam profesorii. Am primit felicitări din partea profesorilor şi colegilor“.

„Mi s-a părut puţin ciudat să stau cu masca pe faţă“

Alexandra a terminat ciclul gimnazial cu media 9,92, iar clasa a VIII-a cu 9,97.

Alexandra s-a pregătit mai mult acasă pentru examen, deoarece cursurile au fost întrerupte. Şi probele au fost susţinute în condiţii speciale, cu masca pe faţă. „Am ţinut legătura online cu profesorii şi am învăţat acasă. Am făcut cursurile online. La examen, mi s-a părut puţin ciudat să stau cu masca pe faţă, dar m-am descurcat. Am fost mai greu la început, dat apoi m-am obişnuit“.

Ea are un sfat pentru cei care se pregătesc pentru examene: „Să înveţe foarte mult. Orice se poate, dacă îţi propui şi munceşti pentru asta“.

Îşi doreşte să devină profesor de matematică

Alexandra vrea să meargă mai departe la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu“: „Încă mă mai gândesc în privinţa colegiului, dar cred că o să optez pentru „Ecaterina Teodoroiu“, la matematică-informatică. Îmi doresc să ajung profesor de matematică“, mărturiseşte Alexandra.

Munceşte alături de părinţi în gospodărie

Alexandra îşi ajută părinţii la muncile din gospodăria. Familia deţine şi o fermă cu patru vaci, doi viţei, şi zeci de oi, capre şi păsări. „Îmi ajut pe părinţi să dea de mâncare la animale, să merg să adune nutreţ“, ne spune Alexandra.

Pasiunea ei este fotografia. „Îmi place să fotografiez în special peisaje din natură“, precizează Alexandra.