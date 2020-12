Elev fantomă la un liceu din Gorj. N-a călcat pe la şcoală, dar a ajuns în clasa a XI-a. Cazul, anchetat de DNA

O comisie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a finalizat ancheta declanşată la Liceul Tehnologic din comuna Turburea cu privire la cazul gorjeanului de 46 de ani care s-a pomenit promovat în clasa a XI-a deşi el nu a călcat pe la şcoală niciodată.

În raportul de control se menţionează că la clasa de seral existau două cataloage cu acelaşi număr de înregistrare. Unul era completate doar cu numele elevilor şi cu câteva note, iar cel de-al doilea catalog cu situaţia şcolară încheiată. De asemenea, nu au fost găsite tezele elevilor, iar arhiva unităţii şcolare se afla într-un morman de cutii şi hârtii, de-a valma.

„În urma discuţiilor purtate cu diriginta clasei, prof. Talianu Gabriela, am aflat că s-a renunţat la primul catalog deoarece acesta a cuprins şi elevi cu dosare incomplete. Menţionăm că şi dosarul domnului Cernotoiu Gheorghe (n.r.- persoana care a reclamat că promovat anul şcolar fără să vină la cursuri sau la examene) este tot incomplet (cerere şi fără copie C.I., fără foaie matricolă), acesta fiind înscris şi în cel de-al doilea catalog, dar în ambele a fost trecut greşit «Cernătoiu». Din verificări, am descoperit că ambele cataloage aveau acelaşi număr de înregistrare şi nu era anulat nici unul“, a constatat echipa de control.

Profesorii au declarat că a venit la cursuri

Comisia i-a audiat pe profesorii care au predat la clasă şi pe diriginta Gabriela Talianu: „Toţi profesorii care au predat la această clasă (excepţie făcând profesoara de matematică şi profesoara de istorie care nu mai sunt angajate ale şcolii) au dat note de relaţie din care a reieşit că domnul Cernotoiu Gheorghe a frecventat cursurile pe semestrul I, iar situaţia pe semestrul al II-lea şi anuală a fost încheiată pe seama situaţiei şcolare pe semestrul I, conform prevederilor MEC privind încheierea situaţiei şcolare în anul şcolar 2019-2020 în contextul pandemie“, se menţionează în raportul de control.

Comisia ISJ Gorj nu a ajuns la o concluzie

De asemenea, reprezentanţii ISJ Gorj au stat de vorbă cu două colege de clasă ale lui Gheorghe Cernotoiu, care au declarat că l-au văzut pe Cernotoiu la ore. A existat chiar şi o confruntare între una dintre ele şi gorjeanul care s-a trezit în clasa a XI-a, dar cei doi s-au contrazis reciproc.

„Am audiat şi două colege de clasă care au menţionat că domnul Cernotoiu Gheorghe a fost la cursuri. Există şi 7 declaraţii ale colegilor de clasă care u menţionat că domnul Cernotoiu Gheorghe a fost la ore şi era pus pe şotii. Am încercat să facem o confruntare între domnul Cernotoiu Gheorghe şi o colegă de clasă, doamna Bădoiu Alina, dar au reieşit declaraţii contradictorii“, au mai stabilit reprezentanţii ISJ Gorj, care nu au putut să ajungă la o concluzie în urma anchetei desfăşurate.

„Aşa ceva nu am văzut“

Gheorghe Cernotoiu a relatat că a vrut să se înscrie la liceul din comuna sa, în urma ofertei pe care i-a făcut-o un profesor de educaţie fizică şi sport, dar a renunţat, după ce i s-a cerut să aducă foaia matricolă de la ultima unitate de învăţământ.

El susţine că nu a pus piciorul în şcoală, numai că în toamna acestui an s-a trezit cu un telefon de la profesorul diriginte care l-a anunţat că este elev în clasa a XI-a.

„I-am spus că nu am finalizat toată procedura şi mi-a spus că am terminat clasa a X-a. Am văzut multe la viaţa mea, dar aşa ceva nu am văzut. Nu am trecut o secundă pe la şcoală şi nu visam că pot să fiu înscris. Mi-a spus să vin la ora 4 la şcoală să completăm nişte formulare pentru şcoala online. Am contactat pe cineva să îmi spună dacă am absolvit clasa a X-a şi am aflat că am terminat cu media generală 5,58 şi că sunt înscris în clasa a XI-a“, a povestit Gheorghe Cernotoiu.

Acesta a depus o plângere la DNA şi acum se efectuează cercetări de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

Conform unor cadre didactice din unitatea de învăţământ, mai există şi alte cazuri de acest fel, unii dintre elevii înscrişi la seral fiind plecaţi în străinătate.

Vă recomandăm şi:

Cum a fost condamnat un fost ministru, deşi a „trecut” testul detectorului de minciuni. „Justiţia a murit”

Limbajul vulgar al profesorei de Română, sancţionat de părinţi. Cum se apără dascălul