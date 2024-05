Ministrul Economiei: România ar putea deveni principalul producător de muniție din Europa pentru tancurile Abrams

România ar putea deveni principalul producător de muniție pentru tancurile Abrams, a declarat ministrul Economiei, Radu Oprea, vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24.

„Ne dorim ca România să devină principalul producător de muniție pentru tancurile Abrams. Am avut deja inspecția experților și e un proiect la care lucrăm de mai multă vreme, este concretizat, știm toți pașii pe care îi avem de făcut”, a spus ministrul.

Memorandumuri semnate

Amintim că, pe 22 mai, după deschiderea expoziției Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, cel mai mare eveniment regional dedicat apărării şi securităţii, organizat la Romaero Băneasa, a avut loc semnarea a două memorandumuri de înțelegere: Memorandumul de înțelegere între Societatea Uzina Mecanică Cugir, sucursala CN Romarm SA și Hekler & Koch GmbH Germania, care are ca scop negocierea unui joint venture organizat ca parteneriat strategic in industria națională de apărare pentru realizarea în comun pe platforma Uzinei Mecanice Cugir de arme calibru mic și armament ușor (Small Arms and Light Weapons) cu tehnologie NATO și Memorandumul de înțelegere între Societatea ROMAERO SA și Aeroplex of Central Europe Aircraft Technology Center Ungaria, care va permite ROMAERO SA să furnizeze servicii de întreținere și reparații pentru aeronavele din familia Boeing 737 classic & NG și Airbus A320 pentru satisfacerea nevoilor în evoluție ale clienților și partenerilor, la cele mai înalte standarde de excelență și eficiență.

Vineri, 24 mai, CN Romarm SA a semnat un Memorandum de înțelegere cu General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Statele Unite ale Americii, care crează „premisele necesare modernizării producției de muniții de calibru mare și dezvoltării de capacități de producție pentru muniție standard NATO în facilitățile CN Romarm”, potrivit Ministerului Economiei.