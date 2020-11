Copiii de la ţară care s-au speriat de apa caldă. Trăiesc într-o căsuţă din chirpici

Copilaşii au avut o reacţie ieşită din comun, atunci când au fost duşi la baie pentru a se îmbăia. Andrei şi Alexandra s-au speriat pur şi simplu de apa caldă.

„Când i-am băgat în baie, mi-au spus: «Dadă, uşor, pentru că ne este frică. Ne este frică». Erau surprinşi. A fost prima dată când au făcut baie. M-au întrebat de unde vine apa asta caldă. Le-am spus că este apă caldă şi apoi s-au obişnuit şi le-a plăcut. Le-am spus că vor avea şi ei apă caldă în căsuţa lor pe care îmi doresc să o ridic până la sărbătorile de iarnă“, a povestit Daniela Cîrjan.

În urmă cu câteva zile a fost ziua de naştere a băieţului. „Andrei a împlinit vârsta de opt ani. A primit un tort. I-am dus la restaurant. Au fost la cumpărături. Le-am cumpărat hăinuţe şi rechizite pentru şcoală“, a mai povestit Daniela.

Sunt îngrijiţi doar de bunica de 82 de ani

Cei doi copii trăiesc într-o familie greu încercată. Tatăl lor a murit în urmă cu patru ani, din cauza unei boli, iar mama a suferit un accident şi nu se mai poate deplasa singură.

„Locuiesc cu bunica de 82 de ani şi cu mama de 43 de ani, care a suferit un accident în urmă cu câte luni. A căzut în cap dintr-o căruţă şi a rămas cu sechele. Abia poate să se mai deplaseze şi numai cu ajutor. Copiii merg la şcoală şi sunt foarte inteligenţi. Doar bunica mai are grijă de ei, dar şi ea este bolnavă“, a mai povestit binefăcătoarea familiei.

Singurele venituri al familiei sunt alocaţiile copiilor şi pensia bătrânei, de 700 de lei, şi mai primesc un ajutor social de câteva sute de lei.

Voluntarii au început să ridice noua căsuţă

Lucrările la noua casă a familiei din comuna Văgiuleşti au demarat. A fost turnată temelia şi a început zidirea pereţilor.

„Am strâns pe lângă mine mai mulţi voluntari. Am primit donaţii în bani şi materiale de construcţii. Alte persoane au oferit o masă caldă oamenilor care lucrează. Am turnat temelia şi am început să zidim pereţii.

Căsuţa va avea două dormitoare, baie şi bucutărie. Primăria ne-a ajutat cu câteva persoane de la ajutorul social, care lucrează la construcţia casei. Avem materialele necesare şi banii pentru acoperiş. Ne mai trebuie bani pentru mobilier şi pentru alte amenajări interioare“, a mai spus Daniela Cîrjan.

Copiii sunt foarte nerăbdători să se mute în noua casă. „Andrei s-a oferit să ne ajute. Mi-a spus: „Dadă, hai să vă ajut şi eu, să terminăm, să ne mutăm mai repede“, a relatat Daniela.

Sursa Facebook Daniela Cîrjan

Vă mai recomandăm să citiţi: