Cântăreţul din Gorj care a văzut moartea cu ochii. Vindecat de COVID-19, i-a lăsat patul de spital lui Victor Socaciu: „Era terminat psihic“

„Nu am crezut în acest virus, pentru că autorităţile nu au ştiut să transmită clar un mesaj. În momentu în care ieşea cineva credibil să spună că există acest virus, imediat apărea altcineva la fel de credibil care susţinea că nu există. Eu mă simţeam în putere, iar informaţiile din mass media se băteau cap în cap. Am slăbit 17 kilograme după ce m-am luptat cu această boală. Am văzut moartea cu ochii“, a povestit Leonida Belgher reporterului „Adevărul“.





A ajuns la spital, după ce a rămas fără aer

Cântăreţul a relatat că a avut o stare uşoară de răceală înainte de a fi grav afectat de COVID-19, iar, la un moment dat, şi-a pierdut cunoştinţa.





„Mi-am revenit şi i-am mărturisit fratelui meu ce s-a întâmplat. Am stat la el acasă şi am urmat un tratament. Nu mi-a trecut, iar la un moment dat am rămas fără aer. Nu mă gândeam nici atunci că acest virus. A venit o doamnă asistentă şi mi-a făcut un test rapid de COVID-19 şi a fost negtiv. Nu am mai putut să stau şi am plecat la spital“, spune el.





„Boala mi-a afectat muşchii“

Starea lui s-a înrăutăţit brusc şi a fost imediat pus la oxigen





„Cum am ajuns la spital, am fost o legumă. Am fost conectat imediat la oxigen. Mi s-a fîcut 9in nou testul şi a fost pozitiv. Din acel moment, timp de o lună şi o săptămnă nu am mai putut să merg. Mi-a afectat muşchii. Mi s-a propus să plec la alt spital, dar am refuzat, pentru că eram în stare foarte gravă. Nu puteam să fac un pas sau să mănânc. Eram convins că voi muri. Îmi treceau multe gânduri prin cap. S-a eliberat un loc la Terapie Intensivă şi am fost mutat acolo“, povesteşte Belgher.





Consideră că a avut loc o minune după ce s-a rugat la o icoană

Cântăreţul (foto dreapta) povesteşte că s-a rugat mult la Dumnezeu şi la o icoană cu Arsenie Boca aflată în salonul de la terapie intensivă: „Deasupra uşii era o icoană cu Arsenie Boca. Lângă mine era monitorul care indica o saturaţie de 82. Mi s-a pus o mască pe toată faţa. Era foarte greu. Simţeam că mă sfârşesc. M-am rugat din tot sufletul meu la acea icoană. Mă uitam la monitor şi m-am gândit să-l filmez. La un moment dat, monitorul a plecat şi s-a oprit la 97. Din momentul acela nu a mai scăzut saturaţia şi mi s-au schimbat analizele. M-am uitat să văd pe telefon ce am filmat. Am rămas mască atunci când am văzut că s-a filmat doar icoana, nu şi monitorul“.





Terapia care l-a pus pe picioare

Ulterior, Leonida Belgher a plecat la clinică la Târgu Mureş, pentru a urma o terapie la camera hiperbară: „Am fost ajutat de prieteni cu bani ca să pot să urmez acest tratament, care este destul de costisitor, dar foarte eficient. Am plecat cu ambulanţa, cu saturaţia bună, pe targă, pentru că nu puteam să mă deplasez. Am ajuns seara şi noaptea am fost băgat la o şedinţă. M-am trezit la ora 10,00 şi mi-am dat jos masca cu oxigen şi de atunci nu am mai avut nevoie. În patru zile am putut să merg“.





„Socaciu făcuse ambele vaccinuri şi s-a îmbolnăvit“

Cântăreţul din Gorj povesteşte că i-a cedat patul lui Victor Socaciu, care era afectat psihic de COVID-19: „Medicul mi-a spus că nu mai este nevoie să stau internat şi în locul meu a fost adus Victor Socaciu care suferise şi el de COVID-19. El făcuse ambele vaccinuri şi s-a îmbolnăvit de COVID-19, în formă gravă. I-am spus că îl las într-un pat în care a stat un om cu credinţă în bunul Dumnezeu. I-am spus că în 3-4 zile o să-l văd cum se plimbă fără masca de oxigen. Era terminat psihic, pentru că boala l-a afectat. Era foarte nervos. A treia zi, după trei şedinţe, a ieşit în curte fără oxigen“

