Afacerea cu castraveţi amari recomandaţi diabeticilor. „Am ajuns să nu mai iau medicamente“ FOTO

Soţii Calotă au început să cultive acest tip de castravete de anul trecut, iar, în prezent, au ajuns să îl crească în două sere.

Victor Calotă ne povesteşte că a consumat castraveţi de acest fel, pentru că a fost diagnosticat cu diabet şi a aflat că îl ajută să ţină boala sub control: „În momentul în care medicul a descoperit că am probleme cu glicemia, un prieten mi-a adus seminţe de la acest castravete aduse din Nepal. Este foarte benefic pentru această boală de care suferă multă lume. Am consumat constant şi am ajuns să nu mai iau medicamente“.

Astfel, legumicultorul s-a gândit că şi alţi bolnavi de diabet ar putea consuma castravete amar şi, în acelaşi timp, ar putea să reprezinte o oportunitate, având în vedere că este mai greu de găsit în comerţ şi în pieţe: „M-am gândit că, dacă mi-a făcut mie bine, să pot face un bine şi pentru alţi semeni ca să se bucure de viaţă. Este şi un avantaj financiar, dar şi foarte multă muncă. Necesită şi cunoştinţe pentru a-l putea cultiva“.

„Am primit multe aprecieri“

Rezultatele pozitive şi aprecierile venite din partea celor care au consumat castravetele amar i-a determinat pe soţii Calotă să extindă suprafaţa cultivată cu această legumă. „Am primit multe aprecieri de la persoane din ţară care au cumpărat acest castravete şi le-a scăzut indicele glicemic. Se cultivă ca orice plantă normală. Noi folosim îngrăşământ natural. Facem doar tratamente cu urzică sau cenuşă. Nu folosim tratament chimic“, a spus Victor Calotă.

Cum se poate consuma castravetele amar

Elena Calotă ne explică în ce mod poate fi consumat castravetele amar: „Se taie câteva felii şi se consumă alături de fructe coacăze negre sau roşii, mure, fructe cu un indice glicemic scăzut, după care se adaugă două felii de lămâie, un cub de gheaţă, o cană cu apă şi se face un fresh cu care se vitaminizează organismul cu o jumătate de oră înainte de masă“.

Soţii Calotă au găsit şi posibilitatea de a consuma această legumă benefică tot timpul anului: „Am făcut un sistem de uscare natural, la umbră, şi îi putem servi pe clienţi cu rondele de castraveţi amari, pudră, sau cu nectar pe care îl facem din pulpa castravetelui“, relatează Elena Calotă.

Cât costă kilogramul de castraveţi amari

Un kilogram de castraveţi amari este vândut cu 20 lei. Soţii Calotă îşi prezintă oferta de produse pe Facebook şi cu ajutorul unui site. „Pagină de Facebook «Castraveţi Amari Bio Târgu Jiu» şi avem, de asemenea, un site în care ne promovăm produsele castravetiamari.ro. Internetul ne ajută foarte mult ca produsele noastre să ajungă la cei care le doresc“, precizează Elena Calotă.

Femeia mărturiseşte că cererea pentru castravetele amar a crescut tot mai mult: „Suntem bucuroşi că putem să cultivăm acest castravete şi să-i putem ajuta pe semenii noştri care au nevoie cu această legumă medicament. Există o cerere tot mai mare pentru acest tip de castravete“.

