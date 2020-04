A împlinit 101 ani în ziua de Paşte. Care este secretul unei vieţi longevive

Femeia, unul dintre cei mai bătrâni locuitori din judeţul Gorj, a fost botezată de către unul dintre cei mai mari omeni de stat ai României, Gheorghe Tătărăscu. Îşi aduce aminte cu nostalgie cum a jucat în horă cu regele Mihai, care a venit la reşedinta naşului Tătărăscu de la Poiana, pentru a petrece o vacanţă scurtă. „Se întreceau fetele la el. Era cumsecade, că vorbea cu toate. Avea o educaţie aleasă“, îşi aminteşte Ariana Găvan.

Este pensionată din anul 1974

Femeia este pensionată din anul 1974. Ariana lucrat ca asistent medical la Spitalul din Timişoara, la Obstetrică-Ginecologie. A fost mâna dreaptă a cunoscutului medic Dumitru Popescu şi a adus pe lume nenumăraţi copii. Ea este o istorie vie. „Nu pot să îmi amintesc la câte naşteri am participat. Dacă am lucrat aproape 25 de ani, vă puteţi închipui. Aveam medici şi profesori buni. Parcă eram o familie acolo. Am lucrat cu domnul profesor Dumitru Popescu. Mi-a trimis şi o scrisoare înainte de a muri. Am plâns. Nouă ne spunea surori. Mi-a spus că am fost sora lui adevărată, pentru că l-am ajutat mult“, a relatat Ariana Găvan.

„Îmi doresc ca toată lumea să trăiască bine“

Tatăl Arianei a luptat în război şi a fost luat prizonier de către germani. S-a îmbolnăvit în lagăr de tifos exantematic, iar după ce a revenit acasă a fost internat în spital şi nu a mai rezistat multă vreme.

Ariana a urmat şcoala profesională, după care s-a căsătorit şi s-a mutat împreună cu soţul la Timişoara, care a lucrat ca adminstrator la Spitalul Militar.

După ce s-a pensionat, Ariana s-a mutat la Târgu Jiu, iar de mai mulţi ani a preferat să se stabilească în satul Dobriţa. Ea are două fiice, trei nepoţi şi doi strănepoţi.

„Secretul vieţii lungi cred că este că nu am fost nervoasă. Am lucrat liniştită şi mi-am văzut de casă şi de familie. Am păstrat un echilibru în familia mea. Dacă vrei să treci peste hopuri, nu trebuie să bagi în seamă totul. Îmi doresc ca toată lumea să trăiască bine, aşa cum am trăit şi eu“, menţiona Ariana într-un interviu acordat la împlinire a 100 de ani de viaţă.