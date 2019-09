Transport şcolar introdus de Primărie în  Gura Şuţii, după odioasa crimă comisă de olandezul pedofil

„Nu aveam transport şcolar pentru că nu am niciun copil de la o şcoală din alt sat adiacent ca să îl aduc aici. Aici şcoala este aproape de case. Şcoala e în centru şi toate străzile duc către şcoală. Nu se impunea transportul şcolar. Azi am băgat microbuzul şcolar şi am transportat vreo 30 de copii cu microbuzul din vreo 200 de copii”, a precizat primarul comunei Gura Şuţii, Dinu Constantin.

Administraţia locală a achiziţionat un microbuz în eventualitatea în care şcoala de la Sperieţeni, un sat din Gura Şuţii, se va desfiinţa.

„Spre norocul părinţilor din Sperieţeni au mai venit copii din Spania, care erau plecaţi cu familiile la muncă şi au format clasele. În momentul în care se va desfiinţa şcoala din Sperieţeni, eu sunt pregătit să îi aduc la şcoala din centru”, a mai spus primarul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: