Primar făcut albie de porci de un vicar eparhial pe motiv că s-a lăsat colindat de un grup de creştini neagreaţi de BOR: „S-a făcut că şutează şi a dat gol de aer“

Ionuţ Ghibanu l-a criticat pe edil pentru faptul că i-ar promova şi implica în mai multe acţiuni culturale locale pe membrii comunităţii religioase „Noul Ierusalim”, din cartierul Glodeni.

În Glodeni Vale există o comunitate de creştini ortodoxi izolată, care trăiesc la biserica “Noul Ierusalim”, aşa cum au denumit-o, şi care au modul lor propriu de a-şi manifesta religiozitatea.





Biserica ortodoxă română nu îi recunoşte ca fiind reprezentanţi ai ortodoxismlui, ci ca pe membri ai unei secte.

CE FĂCUŞI, DOMNULE PRIMAR?

Pe blogul său, Ionuţ Ghibanu l-a criticat aspru pe primarul din Pucioasa pentru fapta sa.

Mesajul integral:

„Şi nu învăţăm nimic! E constatarea tristă, mai ales după ce observ, cu amară tristeţe, că sunt unii oameni politici ce nu învaţă nimic din istoriile trecutului. Fie din viclean calcul politic, fie din ignoranţă, sau, Doamne, fereşte, dintr-o sinceritate de moment, unii spun lucruri trăsnite. Atât de trăsnite, că te şochează şi te gândeşti cu îngrijorare, aceştia...odihnă a minţii noastre, cum spune cineva, oare mai au viitor politic!? Le iese uneori câte-o cascadă de cuvinte şi te gândeşti că tare bune ar fi niscaiva ore de logică şi oratorie, măcar luate în afara programului, ca meditaţie, că acum ce să faci, dacă ai lipsit de la ele, la vremea lor, e păcat să-ţi pierzi credibilitatea pentru o...să-i zicem ignoranţă sau, fie eroare de moment!

Puţin mai devreme, a picat, de pe piedestalul pe care unii îl ridicaseră, un primar ce părea simpatic şi de treabă, iar pentru unii pâinea lui Dumnezeu. E adevărat, depinde despre care Dumnezeu vorbim.

Nu a avut ce face, furat de peisaj, de ritm sau melodie şi s-a apucat să-nalţe public osanale unei grupări sectare ce se crede ortodoxă! Greu de crezut, nu? Dar, real! Simţitor din fire, n-am ce-i zice, dar dacă este real, spune domnule clar că te-ai convertit! Aşa ştim şi noi că, deşi nu ai fost la Ierusalim, la cel vechi mă refer, ai devenit un fiu al Noului Ierusalim! Atât te-a dus credinţa, înţelegerea şi fervoarea! De gustibus non disputandum! (n.r: Gusturile nu se discuta) Dar să ştim, că doar eşti faţă publică, iar la vot, bieţii ortodocşi majoritari sunt cei amăgiţi cu promisiuni, ce ţin de Ierusalimul vechi, nu!? Aşa înţelegem şi noi de ce la Referendumul recent domn primar a făcut joc de glezne, s-a făcut că şutează şi a dat un gol de aer! Mare nepot al unui mare om! Păcat!

Renume mare, trecut cu importanţă, dar realizări prezente puţine, sărace şi cu ifos! De învingător, desigur! Da, aţi reuşit să învingeţi! Aţi câştigat câţiva zeci de nou ierusalimiteni pucioseni şi i-aţi pierdut pe cei mulţi ortodocşi! Ei vă iubesc în continuare, vă respectă şi vă urează succes în viitorul dumneavoastră! Da, desigur, nu politic, că acela s-a topit, azi îl vedem şi nu e. Doamne, era cât pe aproape să greşesc, litera din tastatură, bineînţeles! Scuze, şi nu mai e! Cine are urechi de auzit să audă şi să înţeleagă! Domn primar, păcat, alături de un prieten din presa aservită, Petruţ, care are amnezie! Ai dat cinstea pe ruşine! ruine...! Eu rămân, ÎNTOTDEAUNA CU GÂNDUL LA DUMNEZEU”, a scris pe pagina sa de Facebook, vicarul Ionuţ Ghibanu.

Edilul îi răspunde şi se declară creştin ortodox: “Fă ce zice preotul, nu ce face el”

Costantin Ana, primarul din Pucioasa vizat de criticile aduse de preot, a reacţionat la rândul său pe pagina personală de Facebook.

Mesaj intergral:

„Dreptul la replică al unui creştin! Săptămâna această a fost o săptămână specială în care sediul Primăriei Pucioasa a răsunat de colinde, că în fiecare an de altfel! Pentru că ştiam că avem un program încărcat am încercat să fac o planificare clară a vizitelor. Observând că pe lista colindătorilor nu se află, spre deosebire de anii trecuţi, nici un cor al vreunei biserici din oraş, am sunat personal la preoţîi a două parohii, inclusiv pe părintele Protopop. În ambele cazuri am fost anunţat că ei nu mai ajung având alt program!

În acelaşi timp şi-au anunţat vizită şi cei de la Noul Ierusalim, pe care i-am primit, la fel că şi pe celelalte câteva sute de colindători, cu braţele deschise! De aici a început un război pe care nu mi-l puteam imagina!!! Părintele Vicar îmi cere public să îi spun dacă am renunţat la credinţa mea! Răspunsul este mai mult decât firesc: SUNT CREŞTIN ORTODOX, port în suflet credinţa străbunilor şi nimeni şi nimic nu va schimbă acest lucru!!!

Am creştinat 10 copii în bisericile ortodoxe şi o să continui să fac acest lucru! Este inadmisibil că la 29 de ani de când mii de tineri s-au jertfit pentru libertate în toate formele ei, pentru libertatea de exprimare, astăzi să apăra altă dictatură ce vrea să ne cenzureze!

La fel, este inandmisibil că în Sfântul post al Crăciunului, părintele Vicar să semene ura în rândul preoţilor, să le ceară imperativ să ia atitudine împotriva subsemnatului. Va veni momentul în care să fac public prinţ screen-urile primite de la preoţi, să vedeţi până unde s-a ajuns!

Nimeni şi nimic nu mă va opri din a fi un primar aşa cum trebuie să fiu! Implicat şi atent la tot ceea ce se întâmpla în comunitatea lui! Iar în comunitatea noastră există şi cei de la Noul Ierusalim. Nu discut modul în care ei interpretează religia, eu cunosc faptul că sunt Creştin Ortodocşi de rit vechi! Apreciez însă modul în care sunt implicaţi în comunitate, talentul lor, modul în care au înfrumuseţat zona şi mai mult decât orice PATRIOTISMUL lor!!!

Revenind la postările părintelui Vicar, din comentariile apărute la ordin am reţinut două INEPŢII:

Prima, că datorită celor de la Noul Ierusalim nu m-am implicat în Referendum! Nimic mai fals!!! Nu numai că am obţinut cel mai bun rezultat dintre primarii de oraş ai PSD, dar şi mai mult, cei de la Noul Ierusalim au fost prezenţi la vot! Îi îndemn pe reprezentanţîi bisericii să se uite mai atent în propria ograda!

A două, că am ţinut un preot nu ştiu cât timp la uşa! Adevărat până la un punct! Părintele, pe care în considerăm prieten, a venit la mine cu o problema personală. În acest timp eu aveam două întâlniri simultan şi l-am rugat să aştepte câteva minute. Mi-am făcut timp şi am stat de vorba în primul răgaz avut. Dar, într-adevăr nu am rezolvat problema, nu am putut să îl ajut pentru că eu nu lucrez la o Agenţie de plasare a forţei de muncă!!!

Astăzi atacurile au continuat, cântându-se prohodul vieţîi mele politice! Vreau să le aduc aminte tuturor că în 2016, înainte de alegeri, nu ştiu să fi luat cineva atitudine împotriva preoţilor ce făceau campanie electorală pe făţa, în biserica din Glodeni pentru Badau!!!

Sunt multe de spus legat de relaţia mea cu Biserica Ortodoxă, dar vreau să le reamintesc faptul că, deşi unii preoţi l-au promovat insistent pe Badau, construcţia Capelei din incinta spitalului a fost deblocată, după 8 ani, doar în momentul în care eu am preluat mandatul!!!

Încă o dată, suntem în postul Crăciunului şi ar trebui să propovăduim valorile creştineşti, nu ura şi dezbinarea! PS. Mi s-a părut josnic modul în care prietenului meu Petruţ Dumitru i se “scot ochii” pentru un posibil ajutor primit cândva! Total necreştinesc! Dar ştiţi vorba aceea din străbuni: “fă ce zice preotul nu ce face el”, este mesajul edilul Cosntantin Ana.