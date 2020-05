Stadiul proiectului de lărgire la 4 benzi a tronsonului Bâldana-Titu, parte a înţelegerii cu Renault

Lărgirea la 4 benzi a fost o promisiune a Guvernului României pentru Renault care a decis să construiască, la Titu, Centrul Tehnic.







“Pot să vă spun că am o datorie pe care o consider o datorie personală. Atunci când am discutat de realizarea aceste investiţii una dintre condiţiile din momorandumul pe care l-am semnat cu Renault a fost lărgirea la patru benzi a DN7, de la Bâldana la Titu. Vă anunţ astăzi că după 12 ani de când am plecat de la Ministerul Transporturilor am pus pe SICAP anunţul de participare la licitaţie pentru semnarea contractului de proiectare şi de execuţie a acestui proiect atât de important şi necesar pentru ruta dintre Bucureşti şi Titu. Trebuie să asigurăm acestă rapiditate şi confort a celor care lucrează aici, dar şi a celor care stau aici şi lucrează în Bucureşti.” a declarat Orban în cadrul vizitei la Renault Titu.

CNAIR, în calitate de Solicitant, a elaborat şi depus în data de 10.07.2019 aplicaţia de Finanţare pentru proiectul "Lărgire la 4 benzi DN7 Bâldana-Titu km 30+950-km 52+350" în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiţii, Operaţiunea- Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, îl reprezintă extinderea infrastructurii de transport rutier de interes naţional în vederea asigurării conexiunii la reţeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunităţilor de transpor în vederea asigurării accesibilităţii la oportunităţi de muncă prin extinderea drumului naţional DN7.

Constructorii vor avea în vedere: construirea a 21,4 km de drum modernizat, 4 poduri noi, 5 podeţe noi, reabilitarea a 3 poduri, 3 subtraversări, 1 parcare de scurtă durată (stg./dr.).

Valoarea totală a proiectului este de 299.082.355,80 lei şi va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-214.263.390,66 lei, 15% contribuţia proprie-37.811.186,58 lei, restul de 47.007.778,56 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 108 luni.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.