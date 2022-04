Accident groaznic în Pucioasa. Bărbat lovit în curtea sa de o maşină ieşită de pe şosea: „S-a dus direct prin gard, în casă“

Teribilul accident s-a petrecut în oraşul Pucioasa, din Dâmboviţa. Anchetatorii spun că un şofer, în vârstă de 65 ani, a părăsit partea carosabilă şi a fi pătruns în curtea unui imobil unde a lovit un bărbat. De asemenea, a mai lovit o maşină aflată în curte şi s-a oprit direct în pereţii casei.

„Tocmai în momentul acela am plecat de lângă maşină şi a rămas fratele meu pe care l-a lovit. Am auzit doar o buşitură. Şoferul a pierdut controlul volanului. Am înţeles că un participant la trafic a pus frână, să intre pe variantă şi el nu a fost atent, nu a avut unde să se ducă şi a intrat în curte”, a povestit fratele victimei.

Atât şoferul vinovat, cât şi bărbatul lovit au fost duşi la spital pentru a le fi îngrijite rănile. Mai mulţi localnici au fost martori la întreaga scenă şi spun că s-au speriat teribil.

„Am văzut când o dată a intrat cu maşina în gard. L-a lovit pe proprietar acolo, i-a rupt piciorul, şoldul, nu ştiu. A fost impact puternic. Nu pot să îmi dau seama ce s-a întâmplat, că nu am auzit frână, nu am auzit nimic. S-a dus direct prin gard, în casă”, a povestit un localnic.

Poliţiştii efectuează cercetari, urmând sa stabilească cu exactitate cauza şi împrejurările producerii accidentului rutier.

„Din primele date, se pare că un bărbat, în timp ce se deplasa cu un autoturism, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi pătruns în curtea unui imobil unde ar fi acroşat un bărbat. Ambele persoane primesc îngrijiri medicale, urmând să fie transportate la spital”, a precizat IPJ Dâmboviţa.

