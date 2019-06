Încălzirea globală şi „scenariul din 2050“ care ar putea aduce sfârşitul Planetei. „Suntem într-o situaţie fără prcedent în istoria omenirii“

Raportul , publicat de Centrul Naţional al Climei din Australia, conturează un scenariu apocaliptic care ar putea deveni realitate până în 2050, potrivit iflscience.com.

Raportul avertizează asupra unui "risc existenţial pentru civilizaţie [...] care are consecinţe negative permanente asupra umanităţii, care nu pot fi niciodată anulate".

Autorii mai susţin că suntem acum într-o situaţie fără precedent în istoria omenirii, cu temperaturi pe care populaţia nu le-a mai experimentat niciodată până acum.

Cercetătorii propun şi un plan, numit " scenariul din 2050 ", pe care şefii statelor lumii ar trebui să îl pună în practică în doar trei decenii.

Scenarii sumbre

55% din populaţia globală suferă mai mult de 20 de zile pe an din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Se observă că America de Nord este lovită de evenimente meteorologice extreme, inclusiv incendii, secetă şi căldură extremă. Musonii din China nu reuşesc să aducă umiditatea necesară, aşa că marile râuri ale Asiei s-au uscat practic, iar precipitaţiile din America Centrală sunt la jumătate din nivelul altor decenii.

De asemenea, ţările din Africa de Vest se luptă cu secetă severă 100 de zile pe an, iar ţările mai sărace nu sunt în măsură să lupte cu această problemă. Producţia alimentară este grav afectată.

Încălzirea climei este văzută acum ca având impact asupra securităţii naţionale, deoarece amploarea provocărilor la care sunt supuse guvernele, cum ar fi focarele de boli pandemice, este copleşitoare. Conflictele armate asupra resurselor pot deveni o realitate şi au potenţialul de a escalada într-un război nuclear.

În cel mai rău scenariu, există "o mare probabilitate ca civilizaţia umană să ajungă la capăt", se mai arată în studiu.

Având în vedere aceste variante îngrozitoare pentru viitorul lumii, autorii recomandă naţiunilor să "examineze urgent” posibilitatea construirii unui sistem industrial cu emisii zero şi de a reduce emisiile de carbon pentru a proteja civilizaţia umană.

Cifrele arată că dacă limităm încălzirea globală la 1,5° C în loc de 2° C, potrivit acordului de la Paris, am putea avea un viitor, dar trebuie acţionat cât mai repede.

