Patimile a doi soţi rămaşi cu sechele grave după ce au învins COVID-19: „Suntem şi acum sub tratament”

Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron şi soţia acestuia au fost internaţi cu noul coronavirus la Spitalul Judeţean din Suceava, în luna mai a acestui an.

Gheorghe Fron ne-a declarat că a avut primele simptome de boală în prima zi de Paşte, iar ulterior, testele făcute au confirmat că a fost infectat cu Covid-19.

Deşi au învins virusul, Gheorghe Fron, şi soţia lui, Luminiţa, au rămas cu probleme de sănătate şi se află sub tratament. Primarul are probleme cu rinichii, iar soţia acestuia a rămas cu o capacitate pulmonară de doar 64%/.

„Am avut cam trei luni de zile probleme cu rinichii, dar familia mea încă are probleme. De exemplu, soţiei plămânii îi funcţionează la 64% din capacitate. Suntem sub tratament”, a spus Gheorghe Fron.

El şi-a amintit că s-a îmbolnăvit după ce a fost la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Sasca Mică, acolo unde a lucrat 12 ani.

„Sunt foarte ataşat de persoanele cu nevoi speciale de la Centrul din Sasca, dar şi de salariaţii de-acolo, şi timp de trei zile, cu prietenii, cu ONG-uri, am dus materiale de protecţie şi dezinfectanţi. Am luat virusul, nici eu nu-mi dau seama cum, şi l-am dus acasă. Şi apoi, cu salvarea, am plecat toţi la spital”. În primăvară, la Centrul din Sasca a evoluat un focar masiv de COVID-19”, a declarat primarul.

