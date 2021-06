Motivul pentru care credincioşii nu mai au voie să treacă pe sub racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a fost scoasă din biserica Sf. Gheorghe şi aşezată în foişorul din Mănăstirea „Sf. Ioan”, unde credincioşii se pot închina.

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a transmis un comunicat de presă în care se arată că procesiunea religioasă cu moaştele Sfântului va avea loc pe 22 iunie, de la ora 18.00. Instituţia bisericească informează că a luat o serie de măsuri pentu a împiedica răspândirea noului coronavirus.

„În acest an, din motive care ţin de evitarea răspândirii noului virus, nu se va mai trece pe sub racla Sfântului, aşa cum se obişnuia până acum. Credincioşii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor cauzate de contextul epidemiologic şi să urmeze indicaţiile forţelor de ordine”, se arată în comunicat. Credincioşii cred că dacă trec pe sub raclă li se vor îndeplini dorinţele.

Organizatorii procesiunii au explicat care va fi traseul pe care se vor deplasa preoţii, care vor purta racla pe umeri.

„Ieşirea din curtea Catedralei Arhiepiscopale cu moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou se va face pe Strada Ion Vodă Viteazu. Prima oprire din cadrul procesiunii va fi la Biserica „Învierea Domnului”. Procesiunea se va îndrepta spre Strada Ana Ipătescu, la Biserica Domniţelor fiind cea de-a doua oprire. Se va merge pe Strada Petru Rareş, cu oprire la Biserica „Sfântul Dumitru”, şi se va continua pe Strada Curtea Domnească – Strada Vasile Alecsandri – Strada Mihai Eminescu, următoarea oprire fiind la Biserica Sfântul Nicolae. De aici se va pleca pe Strada Mărăşeşti spre Biserica „Naşterea Domnului” (Catedrala), unde va fi cea de-a cincea oprire. În continuare, se va merge pe Bulevardul George Enescu şi Strada Universităţii, o nouă oprire fiind prevăzută în faţa Universităţii „Ştefan cel Mare”. De aici se va pleca pe Bulevardul 1 Mai, apoi pe Strada Mihai Viteazu, până la Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, pentru o altă oprire. Traseul va continua pe Strada Trandafirilor, prin parcarea Hotelului Bucovina, până la Prefectura Suceava, unde va fi cea de-a noua oprire, iar apoi se va coborî pe Strada Mitropoliei până la Mănăstire”, transmite sursa citată.

Vă mai recomandăm şi:

Modelul Duster cu numărul 2.000.000 a fost produs la uzina Dacia de la Mioveni

Imagini cu SUV-ul Dacia cu şapte locuri. Modelul ar putea avea şi variantă hibrid. Când va fi disponibil şi ce motorizări va avea Grand Duster