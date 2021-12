Incident grav în judeţul Suceava: tată şi fiu, împuşcaţi de poliţişti după un scandal în familie

Potrivit informaţiilor transmis de Inspectoratul de Poliţie Judean (IPJ) Suceava, la data de 19 decembrie 2021, in jurul orei 21,15 un bărbat de 29 de ani din comuna Preuteşti a sesizat prin SNUAU 112 faptul că tatăl său în vârstă de 54 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, se manifestă agresiv la adresa sa şi a soţiei sale.

„Patrula de poliţie s-a deplasat operativ la adresa indicată, poliţiştii fiind întâmpinaţi ostentativ de către barbatul de 54 de ani cu un cuţit în mână. I s-a solicitat bărbatului să arunce cuţitul însă acesta nu s-a conformat şi s-a îndreptat ameninţător spre poliţişti. A fost executata somaţia legală şi un foc de avertisment în plan vertical, după care, întrucât agresorul se îndreapta către poliţişti s-au executat focuri de armă asupra sa, fiind rănit în zona unui membru inferior”, a precizat sursa citată.

În dinamica acţiunii, un proiectil a ricoşat şi în direcţia bărbatului de 29 de ani, atingându-l superficial în zona omoplatului.

Au fost solicitate echipaje medicale pentru evaluarea celor doi, fără ca aceştia să prezinte leziuni care să le pună viaţa în pericol.

În urma intervenţiei agresorul a fost imobilizat şi dezarmat de cuţit.

„Activităţile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz atat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie cât şi cu privire la săvârşirea infracţiunii de ultraj. De asemenea, sub coordonarea unităţii de parchet se efectuează şi cercetări din oficiu si sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului şi asigurării cadrului procedural legal al utilizarii armamentului din dotare”, a mai precizat IPJ Suceava.

