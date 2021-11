Hreanul, rădăcina miraculoasă care combate răcelile şi desfundă nasul. Cine n-are voie să o consume

Folosit de regulă în alimentaţie pe post de condiment, hreanul are şi numeroase beneficii medicale. Studiile arată că rădăcina care poate fi procurată din pieţele şi hipermarket-urile din toată lumea, şi care are un gust picant şi iute, are totodată un conţinut bogat de vitamine (C, A, B1 şi B2 ). Mai conţine calciu, magneziu, fier şi uleiuri volatile.

Pe de altă parte, rădăcina aceasta are şi proprietăţi antibacteriene.

„Activitatea antimicrobiană a izotiocianaţilor (ITC) extraşi din rădăcina de hrean a fost investigată împotriva microorganismelor orale: 6 tulpini de bacterii anaerobe facultative, Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus casei, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalitems actinomy şi Enterococcus faecalitans; o tulpină de drojdie, Candida albicans şi 3 tulpini de bacterii anaerobe, Fusobacterium nucleatum, Prevotella nigrescens şi Clostridium perfringens. ITC-urile extrase din rădăcina de hrean au arătat activitate antimicrobiană împotriva tuturor microorganismelor orale prin metoda discului de hârtie”, se arată într-un studiu pe care îl găsiţi aici.

Hreanul este o armă care poate fi folosită cu succes pentru ameliorarea simptomelor de răceală şi îmbunătăţirea sănătăţii aparatului respirator.

Pentru prepararea ceaiurilor se foloseşte o cantitate de 25 de grame de hrean uscat la 200 de ml de apă. Ceaiul poate fi îndulcit cu puţină miere.

Hreanul are şi numeroase contraindicaţii. Consumat în cantităţi mari poate să irite sistemul digestiv. Nu se recomandă persoanelor cu probleme digestive, femeilor însărcinate sau celor care alăptează. Nu este recomandat nici copiilor sub vârsta de patru ani pentru că poate cauza probleme digestive.

Reţete pe bază de hrean

Rădăcina poate fi folosită pentru prepararea salatei de sfeclă roşie cu hrean. Se fierbe sfecla roşie, se dă prin răzătoare, se amestecă cu hrean dat prin răzătoare. Cantităţile se stabilesc după gust. Apoi, se adaugă puţin oţet şi un praf de sale. Salata se poate consuma în combinaţie cu sarmale sau ardei umpluţi.

Hreanul mai poate fi folosit pentru prepararea unui sos pe bază de smântână sau iaurt care poate fi consumat în combinaţie cu friptura din carne de porc.

