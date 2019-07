Situaţie explozivă în Olt, unde profesorii de Limba Română reclamă notele mici la Bac. Elevă: „Mi-ar părea rău să fi muncit oarecum în zadar, să obţin doar 9,60“

Cele patru ore rezervate depunerii contestaţiilor au fost fructificate de elevii nemulţumiţi în principal de notele obţinute la Limba şi Literatura Română. Profesorii nu-şi explică, pur şi simplu, ce s-a putut întâmpla şi spun că notele sunt cu mult sub cele aşteptate de elevii lor. Printre nemulţumiţi se numără Simina Barbu, ocupanta locului I la Olimpiada Naţională de Limbă şi Literatură Română în clasa a X-a şi distinsă cu menţiune la Olimpiada de Lectură, ani la rând, în liceu. Simina a făcut o pasiune pentru literatură încă din gimnaziu, când, de altfel, a urcat pentru prima dată pe podium, de-a lungul celor patru ani de gimnaziu obţinând mai multe premii, cel mai important fiind locul I.

Simina, care se pregăteşte pentru admiterea la Medicină, a obţinut 10 la Matematică şi Fizică şi doar 9,60 la Limba Română.

„La Română păţesc asta frecvent. Ideea este că nu depinde numai de ce scrii tu în lucrare, poţi să fii extrem de bine pregătit, poţi să ai o experienţă culturală vastă, care să se regăsească şi în conţinut, dar dacă corectorul priveşte oarecum în anumite limite, sau pe un barem impus de el însuşi foarte strict, nu ai cum să obţii o notă foarte mare, asta este chestie de subiectivitate şi sper să se rezolve, pentru că dacă nu, foarte mulţi copii au de suferit. Voi depune contestaţie la Română, pentru că sunt convinsă că am făcut de notă maximă, adică ştiu ce-am scris, ştiu ce calitate a avut, inclusiv la subiectul III, care este pur de interpretare, şi sper la o notă maximă, pentru că mi-ar părea rău să fi muncit oarecum în zadar, să obţin doar 9,60 la Română. Merg mai departe la Medicină generală, la Bucureşti, nu am nevoie de medie, dar pentru orgoliul meu şi pentru... Pur şi simplu, ca să ştiu că am încheiat eu frumos acest parcurs şcolar“, a declarat absolventa.

Nemulţumirea este împărtăşită şi de profesori, care spun că şi-au sfătuit elevii să depună contestaţii. La Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Caracal, conform directorului unităţii, prof. Liviu Mitroi, vor fi peste 100 de contestaţii doar la Limba Română, ceea ce înseamnă aproape jumătate din numărul celor care au susţinut proba.

Peste 60 de contestaţii, tot la Limba Română, s-au depus şi la Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ din Slatina, în condiţiile în care notele de la istorie/matematică au fost contestate de 25 absolvenţi, iar la celelalte discipline de-abia s-au adunat 18 contestaţii. La Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ s-au depus în total 139 contestaţii, aproape 80 (78) fiind la Limba Română. Toate unităţile menţionate sunt licee de prestigiu.

„Am impresia că profesorii ăştia, când găsesc o lucrare foarte bună, îi dau în cap“

„Sunt foarte multe contestaţii, pentru că inclusiv Simina are 9,60 la Română şi 10 la celelalte discipline, iar lucrarea ei este impecabilă. Aşa i s-a întâmplat şi în clasa a VIII-a. În schimb, copii de la ţară, fără pic de meditaţie, au luat 10 la Română. 10 curat, fără meditaţii, fără nimic, doar cu pregătirea de la clasă şi atât.

Copiii obişnuiţi de la ea din clasă au 9,90, sau 9,80 la Română, iar ea are 9,60. Adică... Nu ştiu, mi se pare că s-a corectat foarte prost. Note nejustificat de mici la copii care... Altă olimpică, la Cultură şi Spiritualitate, a luat locul V pe ţară, a luat 8,80, când fata scrie impecabil. A ştiut poezia, o visa. Vor fi altfel punctajele după contestaţii. 9,60 nu e nota lor. Cu un ochi râd pentru cei care au luat note mari, frumoase, 9,90, 9,80, 9,70, multe, sunt foarte multe, dar pe de altă parte nu pot să nu plâng pentru ceilalţi. Am impresia că profesorii ăştia, când găsesc o lucrare foarte bună, îi dau în cap, pentru că olimpicii niciodată n-au luat 10 curat, niciodată, la Română, cel puţin. Nu se poate!“, este opinia profesoarei Felicia Alexandru, din cadrul Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ Slatina, profesoara Siminei Barbu.

Profesorii spun chiar că retrăiesc îngroziţi situaţia din urmă cu doi ani, când elevii de atunci au păţit la fel, la recorectare multe dintre note fiind mărite considerabil.

„Notele sunt cam mici şi nu prea rezonează cu ceea ce au făcut elevii noştri. I-am întrebat, pe fiecare în parte, după terminarea probei şi pare-se că nu prea rezonează atât de mult ceea ce au făcut ei cu nota. (...) Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar nu prea e bine. Copiii sunt extrem de dezamăgiţi şi nu-şi explică. Este o nemulţumire la nivel de judeţ. S-a mai întâmplat fenomenul ăsta în 2016 şi în urma contestaţiilor notele, evident, au urcat. (...) Aşteptările erau altele, cu totul şi cu totul altele“, a declarat şi prof. Irina Perianu, care predă în cadrul Colegiului Naţional „Ion Minulescu“ Slatina.

Lucrările elevilor din judeţul Olt au fost evaluate de profesori din judeţul Mehedinţi, în vreme ce profesorii olteni au corectat lucrările absolvenţilor de liceu din Gorj.

