Sindicatele şi patronatul firmei TMK, supusă sancţiunilor, avertizează că fabrica riscă închiderea în două zile

TMK, firma din acţionariatul căreia oligarhul rus Dmitry Pumpiansky, aflat pe lista oamenilor de afaceri ruşi sancţionaţi, s-a retras în luna martie 2022 are în România un combinat de producere a oţelului la Reşiţa şi o fabrică de de ţevi fără sudură la Slatina. Cei aproximativ 2.400 de angajaţi din cele două fabrici riscă însă să rămână fără loc de muncă.

„Vineri, fabrica trebuie închisă, pentru că expiră derogarea“

Deşi omul de afaceri aflat pe lista celor sancţionaţi şi-a cesionat acţiunile, fondurile TMK au fost puse sub sechestru printr-un ordin al ANAF. Tot ANAF a emis însă şi un ordin prin care se acordă derogări de la regimul sancţionatoriu, aceste derogări vizând la început anumite tipuri de plăţi (salariaţii şi-au luat salariile din cauza sancţiunilor impuse cu întârziere, în martie), ulterior fiind deblocate li aprovizionarea şi livrările de marfă. Doar că ordinul prin care se acordau aceste derogări expiră sâmbătă, 11 iunie, iar soluţiile promise patronatului şi sindicatelor din TMK nu au fost încă implementate.

Aflaţi cu sabia deasupra capului, angajaţii au pregătit un nou protest, joi, 9 iunie 2022, aproximativ 600 oameni fiind hotărţi să ajungă în faţa sediului Guvernului, conform liderului Cartel ALFA Olt, Cristel Ioţu.

„De vineri, de la ora 12,00, fabrica trebuie închisă, pentru că expiră derogarea şi intrăm sub sancţiuni. Se-nchide cu totul, e sub sancţiune, nu mai rulăm nimic, ea are sechestru deja şi noi mergem pe derogare. (...) Au zis că reglementează şi n-au reglementat“, a declarat liderul sindical Cristel Ioţu.

Angajaţilor li s-a promis, cu aproape două luni în urmă, că Guvernul va emite o ordonanţă de urgenţă prin care să permită numirea unui administrator special din partea statuui. Acest administrator va fi garantul că activitatea TMK produce şi livrează marfă fără ca banii obţinută să meargă către Rusia. Aceeaşi soluţie, spun sindicaliştii, dar şi reprezentanţii patronatului TMK, a fost implementată şi în alte ţări europene în acre anumitor firme cu acţionariat rusesc li s-au impus sancţiuni, printre acestea fiind Germania.

Drafttul de ordonanţă ar fi trebuit să ajungă pe masa Guvernului de vreme bună. De-abia miercuri, 8 iunie, a fost însă trecut pe ordinea de zi, fiind citit în primă lectură. Ce se întâmplă însă de aici rămâne de văzut. Sindicatele spun că li s-a spus de prea multe ori că situaţia se rezolvă pentru ca cineva să mai creadă în termenele anunţate. Prefectul judeţului olt, în schimb, dă asigurări că fabrica nu va intra din nou sub sancţiuni şi că nu doar ordonanţa mult-aşteptată se va adopta, ci va fi emis şi un nou ordin al ANAF care să acopere perioada până al implementarea prevederilor ordonanţei în lucru.

„O uzină metalurgică cu foc continuu care se opreşte nu mai porneşte în veci.

Directorul TMK, Adrian Popescu, a explicat pentru „Adevărul“ în ce situaţie se află astăzi societatea supusă sancţiunilor şi de ce este nevoie disperată de o prelungire a derogării.

„Derogarea pe care ne-a dat-o acum două luni de zile ANAF-ul expiră, ca principiu, sâmbătă la ora 0,00. Dacă nu există o prelungire a acestei derogări sau dacă nu există acea ordonantă de urgenţă despre care ştim toţi, dar tot o învârt, noi suntem obligaţi să oprim producţia. (...) Noi avem ordinul ANAF care acum două luni a pus sechestru pe fonduri, dar asta înseamnă şi materii prime, materiale, tot-tot-tot. A doua zi sau a treia zi a dat derogare prin care am putut să folosesc aceste stocuri pentru procesul de producţie, dar din moment ce expiră derogarea ea are drept consecinţă faptul că nu mai pot să tranform“, a explicat Popescu.

Oprirea unei asmenea fabrici nu poate fi însă făcută peste noapte „decât dacă vrei să o închizi de tot“, avertizează directorul TMK.

„Noi suntem unitate cu două uzine cu foc continuu. În momentul în care porneşti fluxul nu poţi să-l opreşti peste noapte. E metal lichid, metal încins, metal la 1.200 grade, nu poţi să-l opreşti aşa. Şi noi trebuie să începem cu 24 ore înainte, adică vinerea, să eliminăm metalul din cuptor şi să menţinem instalaţiile. Am două variante: să opresc, durează o săptămână oprirea, cu pagube uriaşe (...), sau să merg cu ele în gol fără să fac producţie. Care înseamnă consum de gaz, energie... Din acest motiv noi am cerut aproape cu disperare – clarificaţi problema, scoateţi ordonanţa mai devreme, dacă nu, prelungiţi decizia. Până acum nu s-a întâmplat“, a mai precizat Popescu.

Ultimele luni, chiar în situaţia acordării acelor derogări, au fost cumplite pentru TMK, a mai spus directorul. Fonduri uriaşe sunt în continuare blocate pe circuitul bancar, pentru că în ciuda derogărilor ANAF băncile fac propriile verificări şi aplică propriile proceduri.

„Noi am avut situaţii în aceste două luni şi jumătate în care pe acelaşi regulament o bancă a spus într-un fel, cealaltă într-un fel. Compliance-ul unei bănci a interpretat într-un fel, compliance-ul alteia în alt fel. Şi noi dacă respectam ce spunea o bancă contravenea la ce spunea cealaltă bancă. ANAF-ul a avut o interpretare, dar băncile n-au fost de acord cu interpretarea ANAF-ului. Şi noi de două luni şi jumătate cu aşa ceva ne luptăm şi ăsta este motivul pentru care acest sistem derogatoriu nu funcţionează. De ce? Pentru că băncile, la rândul lor, au şi ele responsabilitate separată la nivel european. (...) Acesta este motivul pentru care astăzi avem sume foarte mari, foarte-foarte mari, echivalentul a unei luni de vânzări, cifrei de afaceri pe o lună, blocate pe tot felul de circuite interbancare“, a explicat directorul TMK.

Deşi ordonanţa de urgenţă care va permite numirea unui administrator special din partea statului ar rezolva toate aceste probleme, permiţând societăţilor sancţionate să funcţioneze ca o societate nesancţionată (administratorul din partea statului fiind garantul), de un nou ordin de derogare este în continuare nevoie, a mai spus Popescu, pentru că altfel rămâne descoperită perioada dintre expirarea derogării şi implementarea prevederilor viitoarei ordonanţe. Acest interval de timp nu poate rămâne neacoperit, a insistat Popescu. „O uzină metalurgică cu foc continuu care se opreşte în condiţiile de astăzi , de criză şi aşa mai departe, nu mai porneşte în veci. Eu spun asta de ani de zile. Dovadă că cine a oprit în România metalurgie n-a mai pornit“, a mai spus directorul TMK.

„Mâine va fi emis un ordin pentru prelungirea derogării“

În ciuda temerilor angajaţilor şi patronatului TMK, prefectul judeţului Olt, Florin Homorean, spune că problema va fi rezolvată şi că nu se va ajunge din nou la situaţia de dinainte de derogare.

„Astăzi a fost ordonanţa de urgenţă în primă lectură în şedinţa de guvern, va fi introdusă în şedinţa de guvern de vineri, în formă finală, iar din ce am discutat eu cu domnul preşedinte al ANAF şi cu guvernul tot mâine va fi emis un ordin pentru prelungirea derogării aplicării măsurilor sancţionatorii până ce ordonanţa poate fi aplicată. Sunt convins că mâine va fi alta situaţia“, a declarat prefectul, pentru Adevărul“.

În ciuda acestei asigurări, aproximativ 600 de angajaţi de la Slatina şi Reşiţa vor porni, joi, spre Bucureşti, a dat asigurăi liderul cartel ALFA Olt, Cristel Ioţu. „Noi am anunţat 300, dar sunt 600. Sunt deja 11 autocare, la momentul ăsta. E posibil să fie şi mai mulţi, gândiţi-vă că e o chestiune de viaţă şi de moarte“, a mai spus Ioţu.

