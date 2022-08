Practică „neortodoxă“ a poliţiştilor bulgari reclamată de turiştii români. „De data asta nu le-a mers“

Un turist a relatat pe grupul „Forum Grecia“ că la întoarcerea din concediu a avut neplăcuta surpriză ca în Bulgaria să fie oprit de poliţişti şi să i se spună că anul trecut ar fi traversat Bulgaria fără vignetă. Turistul care şi-a povestit păţania le-a putut prezenta poliţiştilor dovada că de fapt achitase respectiva vignetă, însă rămâne întrebarea: e o problemă cu sistemul electronic de evidenţă în ţara vecină, sau pur şi simplu poliţiştii s-au gândit că pot „scoate“ o mică şpagă din portofelul românilor?

„Azi ne-am întors din concediu şi am avut surpriza ca la ieşire din Montana să ne oprească un echipaj pentru verificare vignetă. Surpriza şi mai mare a fost când m-a chemat la maşina lor şi mi-a arătat maşina noastră spunând că în data de 23.07.2021, deci ANUL TRECUT, am traversat Bulgaria fără vignetă. Şi eu i-am surprins şi le-am arătat vigneta pe care am păstrat-o pentru că am tot citit pe grup de această practică. Oricum soţul o avea şi pe e-mail, cerând-o de fiecare dată când o cumpără.

Explicaţia lor a fost: sistemul lor e diferit de al nostru şi descărca mai greu sau deloc vignetele. Eu am înţeles exact despre ce a fost vorba, însă de data aceasta nu le-a mers. Foarte urâtă practica vecinilor noştri !!!“, a fost postarea care a stârnit zeci de comentarii, şi alţi români relatând experienţe similare.

„Se numeşte intimidare (cu unii mai slabi de îngeri le merge) şi încercare de a face rost de ceva euroi nemunciţi = şpagă!“, este unul dintre comentarii.

„Am păţit anul ăsta, ne-au oprit noaptea sub pretextul că am avut viteză în tunel. Le-am cerut filmarea, nu aveau nimic, şi s-au legat că era parbrizul ciobit puţin. Au cerut 50 de euro... s-au mulţumit cu 50 de Ron“, a comentat altcineva. A venit şi răspunsul, taxându-l pe românul care a „cotizat“: „Dare de mita. Dosar penal. Dacă voi daţi în continuare, pe noi o să ne oprească să încerce să stoarcă şi de la noi... Nu mai daţi şpagă! Aţi greşit, plătiţi amenda - nu aţi greşit, nu plătiţi nimic!“.

„Evident, au fel de fel de moduri de operare prin care să te determine să cotizezi.... Dar să nu mai cedeze nimeni cu spaga, ci să li se spună că dacă s-a greşit cu ceva să fie trimisă amenda prin poştă (evident asta nu se va întâmpla), că nu mai are şoferul bani cash la el să plătească pe loc“, a întărit altcineva ideea.

„Păstraţi totdeauna mail-ul cu confirmarea“

„În România, Poliţia nu te mai opreşte să te întrebe de vignetă de circa 10 ani... Deci rezultă că la capitolul ăsta sunt cu cel puţin 10 ani în urma noastră“, a constatat un alt membru al grupului.

Alţi români s-au arătat dispuşi să creadă în nevinovăţia poliţiştilor bulgari, punând totul pe seama sistemului lor informatic. Au venit însă, repede, contraargumentele: „Noi am ieşit din parcarea hotelului, ziua, şi ne-au tras pe dreapta şi amendă 50 euro pentru că nu aveam aprinse luminile. Repet, abia dădusem cu spatele să ieşim din parcare, eram pe aleile dintre hoteluri“, şi-a povestit altcineva păţania. „Ani la rând am mers prin Serbia, Macedonia să nu avem de-a face cu bulgarii“, a pus un alt turist gaz pe foc.

Alţi membri ai grupului au oferit şi sfaturi pentru a putea preîntâmpina astfel de situaţii.

„Să îi faceţi o poză şi să o trimiteţi pe propriul e-mail. Aşa fac cu toate vignetele, inclusiv cu cea de la noi“, a recomandat un membru al grupului. „Şi noi am păţit anul trecut! Acum păstram toate vignetele!“, a scris altcineva. „Păstraţi totdeauna mail-ul cu confirmarea. Chitanţa se mai decolorează!“, a recomandat un alt comentator.

„Dacă faci vigneta pe site BGToll.bg îţi trimite vigneta pe mail. Automat ai toate vignetele pe mail daca nu ştergi mesajele“, a subliniat un alt comentator. Chiar şi aşa se pot ivi însă situaţii-problemă. „Noi am plătit online vigneta. După confirmarea tranzacţiei cu succes, dintr-un anume motiv, încă neclar, procesul de plată s-a anulat. Am reuşit să iau trei amenzi într-o singura vacanţă“, a povestit un alt turist.

