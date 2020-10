O nouă „minune“ electorală în Olt. Un partid care a luat doar 15 voturi dintr-o comună a ajuns să deţină majoritatea în Consiliul Local

Partidul Mişcarea Populară, care după numărul de voturi obţinute nu ar fi intrat în componenţa Consiliului local, a ajuns să aibă cinci mandate la Izvoarele, o comună din Olt în care au votat 1.711 alegători.

Voturile trecute în dreptul PMP sunt, în fapt, ale PSD, doar că la completarea procesului verbal în secţia de votare de la Alimăneşti (în comuna Izvoarele au funcţionat două secţii de votare, cea mai mare fiind cea de la Alimăneşti) s-a făcut o mare eroare.

Astfel s-a ajuns ca numărul de voturi obţinut de PSD să fie trecut în dreptul PMP şi să-i aducă formaţiunii cinci mandate de consilier (deşi ar fi obţinut doar 8 voturi la Alimăneşti şi alte 7 în secţia mai mică de la Izvoarele), cel al PNL, în dreptul PSD – patru mandate, iar PNL-ului să-i revină cifra PMP (8 voturi în respectiva secţie) şi astfel să rămână pe dinafara consiliului.

Consiliul local este completat de ALDE, a doua formaţiune după numărul de voturi obţinute – cu patru mandate.

Greşeala a venit după o noapte foarte lungă, în care buletinele de vot de la secţia din Alimăneşti s-au numărat de mai multe ori şi chiar s-a completat un prim proces-verbal, ulterior înlocuit după o altă numărătoare. Reprezentanţii partidelor şi-au pus semnătura pe ultimul proces verbal fără să mai verifice, după ce cu 10 minute înainte semnaseră un alt proces-verbal. Deşi reprezentanţii tuturor partidelor recunosc eroarea, toate demersurile juridice de până acum nu au dus încă la îndreptarea ei.

S-a ajuns nu doar la contestaţii la biroul electoral de circumscripţie, cel judeţean şi cel central, naţional, ci şi în instanţă, Judecătoria Slatina pronunţându-se deja de două ori pe marginea cererilor de nevalidare de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 54 Izvoarele a mandatelor de consilieri locali şi de obligare a preşedintelui biroului de circumscripţie să soluţioneze contestaţiile depuse de membrii biroului electoral de votare, depuse de PNL şi PSD.

Soluţiile nu sunt însă pe placul partidelor, instanţa spunând, practic, că speţa trebuie clarificată în altă parte, respectiv că biroul electoral de circumscripţie rezolvă contestaţiile depuse de la nivelul biroului electoral al secţiei de votare, iar în cazul refuzului soluţionării, ar trebui să se pronunţe BEJ.

„Doamna preşedintă refuză să coopereze“

Disperaţi cu adevărat sunt reprezentanţii PNL, văduviţi de patru mandate de consilier şi scoşi, practic, din jocul politic de la nivelul comunei. Contestaţii au făcut însă şi reprezentanţii PSD. Cheia ar fi la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 54 Izvoarele, care este condus de secretara Primăriei Izvoarele.

Viorel Rogojinaru, reprezentantul PNL Olt, spune însă că soluţia indicată de toată lumea, respectiv decizia de renumărare a voturilor, astfel încât să poată fi întocmit un nou proces-verbal, nu este pusă în practică pentru că preşedinta biroului de circumscripţie refuză. „Doamna preşedintă refuză să coopereze, susţine că biroul de circumscripţie s-a dizolvat“, a declarat reprezentantul PNL Olt.

PNL a înaintat însă o nouă contestaţie către biroul de circumscripţie, iar preşedinta ar trebui să-i convoace pe membri pentru a o soluţiona. Ar fi o modalitate ca lucrurile să mai poată fi întoarse înainte ca Judecătoria Slatina să valideze mandatele noilor consilieri.

Contactată telefonic, preşedinta Biroului Electoral de Circumscripţie, Aurelia Zorlescu, a explicat pe de o parte cum s-au întâmplat lucrurile, iar pe de alta că la circumscripţie nu se mai poate face nimic, pentru că s-a desfiinţat, s-au predat toate documentele, inclusiv ştampila.

Preşedinta BEC Izvoarele spune că nu are de unde să ştie ce s-a întâmplat cu adevărat în secţia de vot. Mai mult, niciun membru al secţiei de votare din Alimăneşti, pentru că aici s-a făcut încurcătura, nu i-a solicitat la acel moment renumărarea voturilor. Practic, ce au făcut mai mulţi membri ai secţiei a fost să depună declaraţii prin care îşi asumă cu toţii faptul că procesul verbal s-a încheiat greşit.

„Eu nu ştiu dacă a fost completat greşit, eu n-am cunoştinţă despre aşa ceva. Au fost făcute, într-adevăr, nişte declaraţii, pe care le-am soluţionat atunci când eram în activitate, dar doar atât. Nu s-a adus nicio dovadă că ar fi o încurcătură pe procesele verbale. Şi oricum, chiar dacă ar fi fost aşa, n-am fi putut să îndreptăm noi acea încurcătură. Dacă ar fi fost aşa, dar, v-am zis, nu există nicio dovadă, doar nişte afirmaţii. Sub nicio formă nu mi s-a cerut renumărarea voturilor. Acum cer să se modifice procesul verbal, am văzut prin nişte adrese către biroul de circumscripţie, dar, v-am zis, nu mai există circumscripţia. Oricum, circumscripţia nu are de unde să ştie ce activitate a avut secţia de votare. Şi, de fapt, ca şi secţia de votare, noi suntem desfiinţaţi la ora asta. Numai secţia de votare ar fi putut să-şi îndrepte procesul verbal prin renumărare“, a precizat Zorlescu.

Preşedinta a explicat că lucrurile au curs din start greoi la respectiva secţie de votare. După numărarea şi renumărarea voturilor o noapte întreagă, luni, 28 septembrie 2020, reprezentanţii secţiei au venit la circumscripţie, prima dată, fără procese verbale şi fără documente sigilate, aşa cum spune procedura.

„Eu chiar nu ştiu când s-au dumirit. Ei iniţial au venit la mine pe la ora 9 dimineaţa, sau 11,00, nu mai reţin, fără procese verbale întocmite şi fără dosarele acelea sigilate, şi i-am trimis înapoi pe secţie să le întocmească. Apoi nu ştiu ce s-a mai întâmplat acolo, că nici nu răspundea preşedintele la telefon. Aşa înţeleg şi eu, că s-ar fi renumărat, dar... Chiar nu ştiu, sunt doar nişte vorbe. Fără procese verbale nu ştiu de ce veneau, că asta m-am mirat şi eu.“, a declarat Zorlescu.

Datele care figurează pe site-ul AEP cu privire la secţia Alimăneşti

Membrii secţiei au revenit la circumscripţie luni după-amiaza, când s-a şi pornit către Biroul Electoral Judeţean. La circumscripţie s-ar fi refăcut procesele verbale, însă nu din motivul invocat acum, ci pentru că preşedintele secţiei de votare nu reuşise să încheie calculele astfel încât „să dea pe cheie“. Era vorba de cifrele privind buletinele primite, cele întrebuinţate şi cele anulate. De abia la Biroul Electoral Judeţean, după ce procesul verbal pentru Consiliul Local s-a înregistrat, reprezentanţii partidelor s-ar fi trezit că s-a făcut o greşeală şi că cifrele au fost completate incorect în dreptul fiecărui partid. Ar fi fost, însă, deja prea târziu pentru a se decide renumărarea voturilor. Aşa s-a început lupta birocratică, neîncheiată nici la o săptămână şi o zi de la alegeri.

Soluţia pentru a se repune lucrurile în ordine ar fi fie renumărarea voturilor şi întocmirea unui nou proces verbal, fie admiterea unei solicitări de verificare a înregistrărilor realizate de operatorul STS cu tableta. Ce for poate să decidă însă toate acestea nu poate nimeni indica. La soluţiile dispuse deja de Judecătoria Slatina, care a respins contestaţiile PNL şi PSD ca inadmisibile, s-a făcut apel. S-au făcut de asemenea noi drumuri la BEJ, pentru a se indica o soluţie. Graba este aceea de a se îndrepta lucrurile până la validarea consilierilor locali în instanţă, de la acel moment totul devenind mult mai greu de schimbat.

