O dronă ridicată pe şantierul Drumului Expres Craiova-Piteşti a surprins un jaf. Reacţia hoţilor şi a Poliţiei VIDEO

Mai mulţi cetăţeni sunt surprinşi la furat pe şantierul Drumului Expres Craiova-Piteşti.

Cel mai probabil autorul filmării a dorit să arate stadiul lucrărilor pe şantier, doar că la un moment dat este surprinsă o căruţă din care coboară mai multe persoane, bărbaţi, femei şi copii, care încarcă în căruţă diverse materiale.

O copilă îşi dă seama că sunt filmaţi cu drona şi dă alerta. O femeie îşi acoperă faţa, nu înainte de a arăta semne obscene. Căruţa se pune ulterior rapid în mişcare, pornind către satul din apropiere. Se şi pierde, de altfel, la scurt timp în stufăriş.

Imaginile au generat deja comentarii savuroase pe internet.

„Am văzut cum arata "şcoala vieţii" pentru comunitatea ţigăneasca! Felicitări pentru filmare!“, „😀😀😀 Zici ca e speed chase cu elicopterul politiei in state. Foarte bine ai reacţionat! Bv“, „O drona echipata cu pusca cu sare trebuie 🤣😂😂😂 Merita legati de stalpi . In cativa ani vor fura cablurile de la sistemele de semnalizare ale DX“, „Dacă pui filmarea pe reverse reiese că ei de fapt aduc materiale să termine ăştia mai repede.“, „Aha, deci acolo in tufe e intrarea in tunelul care duce in India!“, „imi pare atat de rau ca ati gresit muzica de fundal. trebuia 'tokyo drift - teriyaki boyz' :(“, „Haiducii lui Şapte Cai 🤣 🐎🐎🎠“, „ca in state cum urmareau aia cu elicopterul masinile pe autostrazi...procurorii sa isi faca treaba!!!“ sunt doar câteva dintre acestea, adunate în trei ore de al postarea imaginilor.

Poliţiştii au reacţionat şi şi-au trimis colegii de la postul de poliţie din apropiere să-i identifice pe făptaşi. „La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt nu există nicio plangere privind sustragerea unor bunuri din zona în care se efectuează lucrari de construcţie a Drumului Expres Piteşti-Craiova, în apropierea localităţii Barza. În urma unor imagini apărute în mediul online, poliţiştii Postului de Poliţie Barza s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări pentru identificarea celor care au săvârşit fapta, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt“, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

