Mărturia criminalului din Caracal despre Luiza: a violat-o timp de trei luni, a ucis-o la mijlocul lui iulie şi i-a aruncat cadavrul în Dunăre sau în râul Olt

Surse din ancheta crimelor din Caracal au dezvăluit pentru „Adevărul“ ce au reuşit anchetatorii să afle de la criminalul din Caracal în timpul audierilor din noaptea de duminică spre luni, 29 iulie.

Gheorghe Dincă a declarat la interogatoriu cum a ucis-o pe Luiza Melencu, adolescenta din satul doljean Radomir dispărută pe 14 aprilie 2019 . Criminalul a spus că a răpit-o la ocazie, a violat-o timp de trei luni, apoi a ucis-o şi i-a aruncat cadavrul în Dunăre. Potrivit surselor din anchetă, Dincă ar fi declarat că a luat decizia s-o ucidă pe Luzia la jumătatea lunii iulie, după ce-ar fi aflat că dosarul dispariţiei fetei a fost preluat de DIICOT.

Oamenii legii au descoperit în curtea casei lui Dincă din Caracal probe ADN despre care bănuiesc că sunt ale altei victime, putând fi ale Luizei, urmând ca testele să lămurească acest aspect.

Potrivit unor alte surse implicate în anchetă, Gheorghe Dincă a fost scos din arest în dimineaţa zilei de luni, 29 iulie, şi transportat sub custodia celor de Crimă Organizată în zona Barajului de la Stoeneşti, acolo unde Oltul se varsă în Dunăre, aflat la o distanţă de aproximativ 14 kilometri de Carcacal, locul indicat de criminal în timpul audierilor drept zona în care a aruncat cadavrul Luizei.

Luiza Melencu a dispărut la mijlocul lunii aprilie, după ce a spus familiei că merge la Caracal pentru a scoate bani de la bancomat. Mama fetei era plecată la muncă în străinătate, iar fata locuia cu bunicii. Mătuşa Luizei a declarat că a doua zi de la dispariţia fetei bunicul acesteia a primit un telefon de la un bărbat care i-a spus să stea liniştit că fata este bine.

Întoarsă din străinătate, mama fetei a declarat că a făcut demersuri ca dosarul să fie preluat de DIICOT pentru că poliţiştii din Coşoveni nu aveau nicio pistă şi i-au tot spus că tânăra ar putea fi plecată cu un iubit.



„Întâi am mers la Coşoveni. După două luni ne-am dus la DIICOT Craiova, eu am contactat o avocată şi m-am dus personal la Craiova şi apoi DIICOT-ul a preluat cazul. Dânşii au spus că m-am dus cam târziu, în iunie, deja trecuseră două luni şi jumătate de când dispăruse Luiza, de pe 14 aprilie. M-am dus cam târziu, nu ştiam despre ce e vorba, nu cunoşteam procedurile”, susţine mama.

Potrivit acesteia, poliţiştii din Coşoveni ar fi spus că Luiza: „Este majoră, are 18 ani, putea să fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Coşoveni. Repetau întruna, până când am dus cazul la DIICOT, că a plecat cu un Făt-Frumos. Nu numai o dată au spus că are are 18 ani, e majoră. Acum au tratat (cu seriozitate n.r.), de când s-a întâmplat cu Alexandra”.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis vineri, pe 15 aprilie 2019, poliţiştii din Dioşti au fost sesizaţi de o persoană de sex masculin din comună, cu privire la faptul că nepoata sa (Mihaela Luiza Melencu – n.r.), în vârstă de 18 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu către municipiul Caracal şi nu a mai revenit.

La 18 aprilie, Secţia 4 Poliţie Rurală Coşoveni a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar pe 30 mai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a dispus declinarea dosarului către DIICOT – ST Craiova, în vederea efectuării de cercetări cu privire la infracţiunea de trafic de persoane, având în vedere că bunicul fetei a fost contactat telefonic, în datele de 15 aprilie şi 19 aprilie, de către persoane necunoscute, care i-au comunicat că fata nu mai doreşte să se întoarcă acasă, fiind pe teritoriul Elveţiei.

Ulterior, în data de 6 iunie, DIICOT Craiova a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunea de trafic de persoane, raportat la împrejurările cauzei, la modul şi mijloacele de săvârşire, la datele personale ale victimei, la locul de unde fuseseră iniţiate apeluri telefonice către familia victimei, considerându-se că sunt indicii temeinice de recrutare a victimei prin răpire/constrângere în scopul exploatării sexuale.

