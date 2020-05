Cum au loc orele de educaţie fizică online. „Mi-a fost greu să adaptez o lecţie practică, în care baza este exersarea“

Dacă sunt discipline la care întâlnirea pe Zoom, sau orele pe alte platforme decurg fără probleme, pentru profesorii de educaţie fizică este o adevărată încercare să găsească acele modalităţi de a-i capta pe copii şi a răspunde şi cerinţelor programei.

Faptul că pentru această disciplină nu există manual le lasă profesorilor posibilitatea să se adapteze. Când nu-i au însă pe elevi în faţa lor, demersul devine mult mai greu.

Profesoara Mihaela Rădulescu predă la un liceu din Slatina şi are clase de la învăţământul primar şi până la liceu. Recunoaşte că nu a lucrat anterior pe platformele online şi că pentru a preda astfel a avut câteva nopţi nedormite. Cu ajutorul elevilor săi, liceeni de la o clasă de mate-info, a desluşit în timp record cum stă treaba cu platforma şi a trecut la treabă. A avut ceva temeri legate de drepturile de autor pentru materialele video care, din sutele de clipuri vizionate, i s-au părut cele mai adecvate scopurilor sale, însă în cele din urmă, consultându-se şi cu alţi colegi, a concluzionat că sunt folosite în scop educativ, sunt preluate din surse deschise, aşa că nu ar trebui să fie probleme. Cea mai mare problemă rămâne, însă, faptul că nu îi poate observa pe elevi exersând, pentru a-i putea corecta.

Cum decuge ora online

„La noi trebuie să fie exersare. Am vizualizat sute de videoclipuri, în care am căutat să adaptez teme. De exemplu, dacă am avut săriturile la coardă, am explicat în mare cum te dezvoltă săritura la coardă, cum se poate executa – variantele pe ambele picioare, pe un picior, sau alternativ - şi după am postat videoclupul respectiv, în care arată cum se ţine coarda, cum se execută mişcarea etc. Şi copilul intră acolo cu părintele şi de acolo vizualizează. Nici n-am spaţiu şi nici n-am materialele necesare pentru a face eu acest lucru în faţa lor, însă ne adaptăm“, explică profesoara.

„Pentru profesorii de educaţie fizică a fost un şoc, pentru că noi nu avem un manual de educaţie fizică, noi avem o programă şcolară. Programa şcolară se face în funcţie de metodicele pe care le-am învăţat noi în facultate. (...) Pentru noi ce a fost greu – cum să facem practic. Până nu pui mâna pe copil şi nu-i arăţi mişcarea corectă... Tocmai de aceea apelez la aceste videoclipuri“, spune prof. Rădulescu.

„Familia Baloo“ pentru micuţi, cercuri Hula Hoop pentru liceeni

În funcţie de tema pe care o pregăteşte, profesoara caută videocliupuri adaptate scopului său. Exerciţiile trebuie să-i şi atragă pe copii, spune Mihaela Rădulescu, să perceapă ora ca pe un moment care-i destinde, cum se întâmplă la şcoală. Deloc de mirare, copiii vor ca şi când vor reveni în sala sau pe terenul de sport să exerseze ce li se prezintă în şcoala online.

Spre exemplu, una dintre teme a lucrat-o prezentându-le filmuleţe cu exerciţii cu cercuri de Hula Hoop. I-a prins foarte tare, ca şi exerciţiile cu bastoane, pe care cu siguranţă le vor adapta la şcoală.

Celor mici le-a sugerat să exerseze alături de părinţi jocul „Familia Baloo“, să încerce să meargă „ca urşii“, dacă spaţiul le permite. Mai fac împreună dance fitness, aerobic, experimente de tot felul, despre care primesc şi elemente de teorie.

Pentru activitatea la şcoala online vor primi şi a doua notă. Profesoara aşteaptă în privat filmuleţe şi fotografii de la ei, pentru a încheia în baza acestor activităţi media pe ultimul semestru.

„Mi-a fost foarte greu să adaptez o lecţie practică, în care baza este exersarea, s-o adaptezez Internetului.(...). Am stat trei zile, am văzut tutoriale video, ghiduri de utilizare pentru a putea să lucrez pe platformă. M-au ajutat elevii mei de la o clasă de matematică-informatică. (...) Dacă am sărituri la coardă, mai întâi spun care sunt beneficiile săriturii la coardă, ce regăsesc în videoclipul respectiv, le dau anumite indicii şi îi trimit la videoclipul respectiv. Iar atunci când suntem pe platformă îi întreb dacă au reuşit, ce li s-a părut greu, ce nu le iese, dacă au întrebări“, a mai spus profesoara.

Ce din păcate nu poate face Internetul, este să-i permită să-i urmărească pe elevi îndeaproape. La şcoală a reuşit să identifice în cazul multora, în special cei de la clasele mici, probleme ale coloanei şi să-i orienteze pe părinţi spre medici de specialitate. Pentru copiii ulterior diagnosticaţi se aplică programe speciale de exerciţii, astfel încât să-i ajute în recuperare.