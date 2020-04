Cum se încheie mediile în semestrul al doilea şi ce se întâmplă cu evaluarea psihosomatică pentru înscrierea la clasa pregătitoare

Profesorii continuă în aceste zile învăţământul în sistem online, acolo unde acest lucru este posibil, însă elevii sunt cu gândul mai mult la vacanţă. Neliniştiţi ar putea fi elevii care până la suspendarea cursurilor nu au reuşit să obţină câte două note la fiecare disciplină, însă notarea va continua şi în această perioadă.

Inspectoratuil Şcolar Judeţean Olt a transmis directorilor, iar aceştia au sarcina de a-şi înştiinţa colegii din cancelarie, precizări clare legate de modul cum vor fi încheiate în acest semestru mediile.

Iată care este situaţia, pe cicluri de învăţământ:

Învăţământ primar:

- Situaţia1: dacă elevul are cel puţin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situaţia şcolară semstrială cu aceste calificative;

- Situaţia 2: dacă elevul are un singur calificativ pe semestrul al II-lea, se poate valorifica activitatea desfăşurată online.

- Situaţia 3: dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfăşurată în mediul online, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.

- Situaţia 4: dacă elevul nu are niciun calificativ pe semestrul al II-lea, media pe semestrul I va fi şi media pe semestrul al II-lea.

Înscrierea elevilor care au nevoie de evaluarea psihosomatică în clasa pregătitoare, iar această evaluare nu a fost făcută (până la suspendarea cursurilor o parte dintre copii au trecut prin cabinetul psihologului) se va face în baza unei declaraţii pe propria răspundere a părintelui, însoţită de o recomandare din partea educatorului de la grădiniţa frecventată. Este vorba de copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie – 31 decembrie 2020.

Învăţământ gimnazial şi liceal, postliceal şi profesional:

- Situaţia1: Dacă elevul are 2 note, se poate încheia media pe sem al II-lea. Cu acceptul părintelui, putem nota si activitatea online a elevului (pt o eventuală marire);

- Situaţia 2: Dacă elevul are 1 nota, se valorifica prin nota activitatea din mediul online (proiect scris) si se face media; daca elevul nu poate participa online, a doua nota pe sem al II-lea este media de de pe semstrul I;

- Situaţia 3: Dacă elevul nu are nicio nota, atunci media anuală este media de pe semestrul I.

- Situaţia 4: Dacă elevul este corigent, profesorul decide împreună cu elevul data la care elevul poate susţine o lucrare scrisă/un proiect iar nota de pe proiect devine medie (exact ca la un examen de corigenta).

Când vor fi susţinute examenele naţionale

Atât Evaluarea Naţională, cât şi Bacalaureatul se vor susţine potrivit calendarului stabilit la începutul anului şcolar. O diferenţă va fi doar la Bac, care va începe cu probele scrise pe 22 iunie.



Astfel, elevii din clasele a VIII-a vor susţine Evaluarea Naţională în perioada 15-18 iunie 2020.



- în perioada 2-5 iunie 2020, va avea loc înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională 2020;

- 5 iunie 2020 Elevii de clasa a VIII-a termină şcoala;

- 15 iunie 2020 Limba şi literatura română – examen scris;

- 17 iunie 2020 Matematică – examen scris;

- 18 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – examen scris;

- 22 iunie 2020 Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12.00), urmată de înregistrarea contestaţiilor (între orele 14.00-20.00);

- 27 iunie 2020 Afişarea rezultatelor finale.



Calendar Bac: Examenele scrise ale Bacalaureatului încep pe 22 iunie



25-29 mai 2020 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen;

29 mai 2020 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a;

22 iunie 2020 - Limba şi literatura română – proba Ea) – examen scris

23 iunie 2020 - Limba şi literatura maternă – proba Eb) – examen scris

24 iunie 2020 - Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

Pentru competenţe, calendarul va fi anunţat ulterior.

Elevii din clasele a VIII-a, respectiv a XII-a, se vor putea întoarce la şcoală, în intervalul 2-12 iunie, dacă doresc, pentru a face alături de profesorii lor pregătire pentru examen. Prezenţa în sălile de clasă trebuie, însă, să respecte normele de distanţare socială, ceea ce înseamnă că vor fi cel mult 10 elevi într-o sală de clasă.