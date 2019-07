Cum a fost oprit un taur periculos care a rănit un bărbat şi a pus pe jar o comunitate. Autorităţile „s-au spălat pe mâini“

Comunitatea din Topana, o localitate din Olt, ar fi fost de mai multe zile terorizată de un taur aparţinând unui localnic, animalul, folosit de proprietar pentru montă, dar care de ceva vreme devenise de necontrolat, a rănit miercuri-seara un bărbat de 68 ani, din Topana. Bărbatul a avut neşansa să se întâlnească în câmp cu taurul furios şi nici măcar nu şi-a imaginat ce poate păţi. A ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Slatina cu plăgi şi fracturi multiple - costale, de coloană vertebrală şi chiar de mandibulă.

„A scăpat de sub control, e un animal în libertate, dar care nu mai există, în momentul ăsta“

Primarul localităţii, Gheorghe Barbu, a declarat că s-a adresat, în ultimele zile, de când din sat au început să curgă reclamaţiile cu privire la faptul că animalul le distruge oamenilor culturile, tuturor instituţiilor care, a considerat edilul, că i-ar putea fi de ajutor, însă fără succes.

„Distrugea culturile, se ducea prin porumb, pe la oameni, dar n-avea probleme cu oamenii, acum, de câteva zile, am auzit c-a devenit periculos. Proprietarul e în mijlocul satului, un bărbat de 60 şi ceva de ani - 70, cam senil, aşa. Nu-l mai poate îngriji, pentru că nu mai poate să-l prindă, a scăpat de sub control, e un animal în libertate, dar care nu mai există, în momentul ăsta. Astăzi am chemat nişte băieţi care se ocupă, samsari, le zicem noi, l-au luat ăia şi l-au dus la abator. I-a dat banii cât a zis şi...“, a declarat primarul, care a explicat şi ce metodă au găsit samsarii să-l domolească: „Cu toporul, i-au tăiat piciorele şi l-au urcat în maşină. Serios... L-au dus la abator, deja la ora asta cred că nu mai e nimic de el“, a mai spus primarul.

„Am vorbit şi la Prefectură şi au zis că n-au ce să facă, să vedem ce rezolvăm în plan local“

Primarul spune că niciun moment nu şi-a dorit să vadă animalul suferind. Tocmai din acest motiv a apelat la toate instituţiile care a considerat că l-ar putea ajuta, gândindu-se că ar putea fi tranchilizat şi preluat, cumva, din gospodăria proprietarului. Doar că nimeni nu i-ar fi oferit sprijin.

„Am vorbit cu toţi cei care am considerat eu că pot să mă ajute şi nimeni nu m-a ajutat. Pompierii - nu, jandarmii - nu, poliţia - l-a amendat pe proprietar şi ce ce-a rezolvat cu asta...?! Am vorbit şi la Prefectură şi au zis că n-au ce să facă, să vedem ce rezolvăm în plan local, Direcţia Sanitară a zis că nu, a venit un doctor p-aici, dar s-a uitat şi-a plecat. Au zis că ei sunt în alertă maximă cu pesta. (...) Eu m-am gândit că găsim pe cineva să-l tranchilizeze, îl legam, îi făceam ceva, dar... Noi făceam, poate, ceva, dar intram în alte încurcături, ziceau că l-am luat cu forţa, că l-am furat, stăteam de anchete de ne săturam, de aşa ceva sunt buni“, a spus primarul.

Cum s-a derulat operaţiunea

Proprietarul taurului ar mai avea în curte alte câteva vite, de-abia de curând înregistrate şi crotaliate, dar ţinute în condiţii vitrege. „Copiii sunt plecaţi în străinătate, el stă singur, în nişte condiţii, dacă vedeţi... Sălbatic, şi el şi animalul. Mai are nişte vaci, şi ălea sunt chinuite, abia acum am reuşit să le înregistrăm, că erau neînregistrate, erau... Dar pe el ( n.r. - taurul) n-am putut, am stat toată ziua şi n-am putut. Astăzi am venit noi toţi, Primăria, Poliţia, fata de la Veterinar, şi l-am ameninţat, că-l băgăm în puşcărie, că... L-am speriat şi a acceptat să-l vândă, că nu voia să renunţe la el, pentru că mai veneau oameni cu vaci la montă şi mai lua şi el câte-un ban. Îi convenea ideea, că mai lua câte-un ban, de bere. Bineînţeles că are pensie, dar...“, a explicat primarul, care spune că proprietarul s-a ales, în cele din urmă, cu 2.500 lei de la samsari, deşi a solicitat de 10 ori mai mult. Preţul, însă, consideră cel care conduce localitatea, este unul bun, pentru că animalul, deşi mare de statură, nu putea să cântărească foarte mult, fiind neîngrijit.

„Cam ăla e preţul, că nu era.... Nu făcea mai mult, că era slab. Era mare, dar era slab, avea 300 şi ceva de kilograme, cam ăla e preţul, e preţ bun. Dacă n-am avut acceptul lui, n-am avut ce să facem. Bineînţeles că era cu cuţitul în buzunar, le-am spus oamenilor să se ferească, că nu ştii ce e în mintea omului...“, a mai declarat primarul, menţionând că proprietarul ar avea de achitat, numai din povestea cu animalul periculos, trei amenzi a câte 500 lei fiecare, aplicate de poliţiştii chemaţi de vecini să constate pagubele, iar la acestea se adaugă şi altele, pentru care ar trebui să-i facă poprire pe pensie.

