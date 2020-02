Asistentă la spitalul din Slatina, revoltată de volumul uriaş de muncă: „Nu vreau să ajungem o a doua maternitate Giuleşti“

Asistenta Maria Cherchez (37 ani) lucrează de 13 ani la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, încă de la angajare în secţia Cardiologie. De aproape doi ani însă situaţia la locul de muncă a devenit de nesuportat, spune asistenta, care în 10 februarie 2020 a trimis o sesizare şi Corpului de control al ministrului Sănătăţii, cerând verificări.



Asistenta semnalează că sunt zile în care personalul sanitar mediu este obligat să îngrijească peste 20 de bolnavi, lucru aproape imposibil fără ca angajaţii să fie supuşi greşelilor. În sprijinul spuselor sale, Maria Cherchez a dat exemplu situaţia din ziua de 27 ianuarie 2020, când trei asistente au avut de îngrijit 62 bolnavi.

Maria Cerchez s-a adresat ministerului

Maria Cerchez (foto jos) a refuzat să se ocupe de mai mult de 15 pacienţi şi i-a cerut medicului şef de secţie să-i dea în scris o astfel de sarcină de lucru, întreaga conversaţie fiind înregistrată.

„Eram doar trei asistente pe tură la un efectiv de 62 bolnavi, iar până la ora 12,00 la o parte dintre aceştia nu li se administrase niciun tratament, nici injectabil, nici oral, deoarece nu puteam fizic face faţă unui astfel de volum de muncă“, explică asistenta în sesizarea către corpul de control. Către ministru au fost transmise, pe suport CD, inclusiv două înregistrări audio, în una dintre acestea, realizată de asistentă chiar la data menţionată, remarcându-se intervenţia unui medic specialist din cadrul secţiei care întreabă de ce pacienţii săi nu au primit tratamentul (era deja miezul zilei), iar asistentele îi răspund că au avut enorm de lucru şi nu au reuşit să ajungă şi la acei bolnavi.

Situaţia, sesizată conducerii spitalului încă din 2018

Asistenta Maria Cerchez a lucrat până la sfârşitul lunii august 2018 în compartimentul de Terapie Intensivă Coronarieni. A sesizat încă de atunci conducerii spitalului, alături de o altă colegă, faptul că s-a ajuns ca o singură asistentă pe tură să asigure asistenţa medicală în salonul de Terapie Intensivă, unul în care pacienţii sunt într-o stare foarte gravă şi nu pot fi scăpaţi nicio clipă din ochi, dar şi în alte două rezerve care ţin de acelaşi compartiment. În urma sesizării sale adresate managerului spitalului, ar fi fost convocată la comisia de disciplină, invocându-se faptul că ar fi făcut schimb de tură cu o altă colegă fără să-şi anunţe şefii direcţi. La scurtă vreme a primit decizia de mutare de la Compartimentul ATI, în cadrul secţiei. Decizia este legală, susţin superiorii, iar supărarea asistentei ar fi, în fapt, legată de bani, pentru că prin mutare a pierdut la salariu un spor de 75%.

Cerchez a sesizat în schimb Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt şi a şi dat în judecată spitalul, obţinând în primă instanţă câştig de cauză. De curând soluţia a fost însă întoarsă în apel, dispunându-se rejudecarea cauzei.



De la declanşarea conflictului respectiv au trecut aproape doi ani, însă situaţia încadrărilor în cadrul secţiei Cardiologie nu s-ar fi schimbat în bine, din contră. La Terapie Intensivă s-a lucrat în continuare cu o asistentă pe tură, iar în secţie, cu un număr de bolnavi mult peste capacitatea de muncă a asistenţilor.

„Ei sunt acoperiţi în acte“, avertizează asistenta Maria Cerchez, care vorbeşte de un birou de internări care ar fi funcţionat ilegal în cadrul secţiei, deservit de asistente, şi de un compartiment EKG unde de asemenea lucrau alte colege. „În schemă asistentele sunt, doar că nu lucrau la patul bolnavului“, spune asistenta.

Ore suplimentare care nu s-ar regăsi în documentele oficiale

Pe perioada cât şi-a desfăşurat activitatea în Terapie Intensivă Coronarieni, a sesizat în scris Maria Cerchez, ar fi lucrat şi aproape 190 de ore suplimentare, care, o parte, nu s-au regăsit în pontajele oficiale.



„Până în prezent am lucrat suplimentar ore (n.r. – 192 ore suplimentare în august 2018, pe care asistenta cerea să le regăsească în pontajul oficial) care nu se regăsesc nici în pontaj şi nu ştiu cum le vom putea recupera, pentru a asigura până la ora 15,00 două asistente pe tură, încercând să nu ne batem joc de bolnavi şi să ne facem serviciul aşa cum trebuie, dar nu mai putem să lucrăm în ritmul acesta, fiind şi ameninţate şi jignite de către asistenta şefă, care a intrat în conflict cu aproximativ toate asistentele de pe secţie“, îi semnala Cerchez managerului spitalului în august 2018, în plus avertizându-l că „dumneavoastră, aprobând graficul de lucru pe luna septembrie cu o singură asistentă pe tură vreau să ştiţi că v-aţi asumat o mare responsabilitate şi un mare risc, deoarece este imposibil ca o singură asistentă să poată să îngrijească corespunzător toţi pacienţii Compartimentului Terapie Intensivă Coronarieni, cu cele două saloane aferente, plus urgenţele care intervin. (...) Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că, dumneavoastră, asigurând urgenţele cardiologice care sunt urgenţe destul de grave cu o singură asistentă pe tură vă bateţi joc de actul medical pe care îl reprezintă instituţia, de personalul medical cât şi de pacienţi, care nu mai pot fi trataţi corespunzător şi nu vreau să ajungem o a doua Maternitate Giuleşti când au fost lăsaţi 12 bebeluşi cu probleme grave în incubatoare, cu o singură asistentă, şi au luat foc“.

Pentru că asistentele, fiind puţine, nu-şi puteau recupera orele lucrate primind liber, s-a ajuns la concedii medicale. Cel puţin Maria Cerchez spune că a cedat fizic şi a avut nevoie de doctor din cauza epuizării. De la un astfel de episod a şi pornit o altă cercetare disciplinară, după ce, într-o dimineaţă, asistenta a venit la ora 7,00 la lucru şi câteva minute mai târziu şi-ar fi anunţat colegele că intră în concediu medical.

„A sosit la ora 7,15, iar la ora 7,30, când a văzut efectivul secţiei (52 de bolnavi) s-a îmbrăcat în hainele civile şi mi-a zis că de azi va fi 4 zile în concediu medical, pentru că se simte rău (era fardată şi arăta destul de bine)“, îi raporta în scris asistenta şefă medicului şef de secţie, menţionând că nu a fost personal de faţă, dar că au fost alte cinci asistente, pe care le numeşte.

Propunerea ca Maria Cerchez şi o altă colegă să fie mutate din Terapie Intensivă, după ce, spune Cerchez, a cerut o zi liberă după aproape 200 ore suplimentare lucrate

Comisia de disciplină nu a putut, însă, în urma cercetărilor efectuate, să o sancţioneze, constatându-se că a procedat legal.

29 asistente, din 37 cât ar fi schema completă

Managerul spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Cătălin Rotea, spune că ministerul nu şi-a anunţat până acum vreun control în urma sesizărilor primite. Admite, în schimb, că în anumite perioade se poate înregistra o suprasolicitare a personalului, îndeosebi atunci când intervin concedii medicale, care sunt situaţii neprevăzute. Cât despre situaţia concretă a secţiei Cradiologie, aici sunt angajate 29 de asistente, din 37 câte prevede schema maximal. Două sunt noi, din decembrie 2019. Alte trei posturi vor fi scoase la concurs în două-trei săptămâni.

Este posibil, spune managerul, ca şi în alte secţii să fie perioade dificile, de aceea au loc frecvent detaşări de personal, pentru că niciun spital nu-şi permite să angajze numărul maxim de asistente din schemă.

Un birou de internări deservit de asistente din cadrul secţiei a funcţionat ani de zile la Cardiologie

„În funcţie de fluctuaţia de pacienţi, există probleme de supraîncărcare a personalului, pentru că mai intervin concedii medicale. În general am detaşat de pe alte secţii să suplinim deficitul de personal, anul trecut am avut posturi scoase la concurs, s-au ocupat, acum, după ce ni s-a aprobat bugetul, mai scoatem încă trei posturi pe Cardiologie, în două-trei săptămâni, astfel încât şi atunci când sunt în concedii medicale să nu mai avem probleme. Sper să se prezinte la concurs şi cineva care să ia concursul, care să înveţe, pentru că, într-adevăr, nu de fiecare dată se ocupă posturile la aceste concursuri. (…) Detaşarea unei asistente fără acordul acelei persoane se poate face doar două luni într-un an de zile, în rest trebuie să fie cu acordul persoanei. Am luat doar de pe secţii care au avut număr redus de pacienţi sau am detaşat de pe secţii care sunt în renovare şi au activitatea restrânsă“, a declarat Rotea.

82% din buget, pe salarii

Angajarea de personal a devenit în ultimii ani, în special în ultimii doi ani, de când pentru anumite categorii de personal din spital practic salariile s-au dublat, o decizie pe care managerii o adoptă cu greu. În cazul spitalului din Slatina, 82% din totalul fondurilor merg pentru plata salariilor, din cei 18% cumpărându-se medicamente şi reactivi, plătindu-se facturi la utilităţi, asigurându-se hrana etc.

Din ianuarie 2020 au primit creşteri de 25% şi infirmierele şi brancardierii, categorii de personal care tot mai au de aşteptat până când să atingă nivelul salarial maxim stabilit de legea unică a salarizării. Creşterea de salarii nu ar fi fost, însă, acoperită şi de alocare proporţională a sumelor, astfel că banii s-au suportat direct din fondurile spitalului. Din 2014, de când s-au acordat primele măriri de salarii, spitalele facturează separat caselor judeţene de asigurări de sănătate influenţele salariale, care înseamnă creşterile intervenite de la acel moment, iar banii vin şi ei separat de alocarea pentru serviciile medicale prestate.