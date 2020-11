Centrul Nou din Satu Mare va avea o nouă înfăţişare. Au început lucrările de reabilitare

Cine a pus piciorul în centrul municipiului Satu Mare în ultimii ani s-a lovit de un cadru trist, dezolant pe alocuri. Trotuarele şi pavajele sparte, clădirile învechite şi neîngrijite, toate au făcut ca una dintre cele mai circulate zone din oraş să arate ”ca după război”.

Scările care fac legătura între Centrul Nou şi malul Someşului sunt aproape impracticabile, cu toate că încă mulţi sătmăreni aleg să circule pe jos sau cu bicicleta. Este trist, sunt de părere aceştia, şi toţi aşteaptă de ani de zile o reabilitare care să îi redea oraşului strălucirea de altă dată.

De vină pentru imaginile cel puţin triste din inima oraşului sunt atât autorităţile cât şi cetăţenii, este de părere edilul municipiului Kereskenyi Gabor.

Acesta admite că imaginile regăsite în centrul municipiului Satu Mare nu pot fi comparate cu alte oraşe, însă este de părere că cel puţin la capitolul ”cartiere”, municipiul poate fi un exemplu.

Centrul nou din municipiul Satu Mare a ajuns într-o stare deplorabilă. Foto: Larisa Matei

Acum, aşteptarea pare să fi luat sfârşit, deoarece în această sătpămână s-a dat startul lucrărilor de reabilitare a centrului Nou. Primele utilaje au apărut pe platoul din Piaţa 25 Octombrie, fiind deja efectuate primele săpături. Valoarea lucrărilor este de 13.2 milioane de lei, primăria reuşind să câştige fonduri europene pentru acest proiect. Reabilitarea Pieţei 25 Octombrie şi a Pasajului Coposu va fi completată de realizarea pasarelei pietonale peste râul Someş, o investiţie care valorează 27.096.614 lei.

Ne propunem să transformăm zona centrală într-una de atracţie. Piaţa 25 Octombrie şi Pasajul Coposu sunt în prezent într-o stare destul de avansată de degradare. Acesta este motivul pentru care am gândit şi am realizat un proiect de modernizare a Pieţei 25 Octombrie şi a Pasajului Corneliu Coposu, pentru care am reuşit să obţinem finanţarea europeană. Ne dorim să oferim sătmărenilor un centru civic de care să fim mândri. Acest proiect este integrat cu cel care vizează reabilitarea Centrului Vechi, pentru care am câştigat de asemenea finanţare europeană”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Planul de reabilitare a Centrului Nou. Sursă Foto: Primăria municipiului Satu Mare

Reabilitarea Centrului Nou presupune amenajarea unei piste de biciclete, refacerea fântânei arteziene şi amenajarea unui spaţiu public generos pentru organizarea de evenimente.

Cu toate că termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 de luni, edilul speră ca în iarna anului 2021, Târgul de Crăciun să poată fi organizat pe platoul proaspăt reabilitat până atunci, din Piaţa 25 Octombrie.

