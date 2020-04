Scandal imens într-un hotel de trei stele devenit centru de carantină. „Vă bateţi joc de noi? Confundaţi carantina cu sejurul?“

Totul a pornit de la live-ul şi mesajele transmise de un tânăr din Reşiţa aflat în carantină. Acesta susţinea că în cameră e frig şi mâncarea nu e bună, spunând chiar că şunca probabil e "de la conservă". Unul din mesajele tânărului a fost preluat şi de presa locală.

„Duminică dimineaţă, am ajuns în Herculane şi, deşi le spusesem celor de acolo că nu mâncasem nimic de două zile, mâncarea de prânz mi-a fost adusă după ora 4.30. În cameră au oprit căldura, azi-noapte am îngheţat, credeţi-mă, şi acum mi-e frig. Ieri, la prânz, am primit o ciorbă de fasole sleită, o bucată de carne de pui, o ciulama de ciuperci rece. A, şi o felie de chec în loc de pâine. Nici mâncarea nu e caldă în hotelul ăsta. Seara ne-au dat o bucată de carne fiartă, cu orez şi trei fâşii de castraveţi muraţi şi, din nou, feliuţa de chec. Azi-dimineaţă am primit două feliuţe de şuncă, cred că, după gust, erau din conservă, două bucăţi de brânză topită, un ou şi puţin gem. E bătaie de joc, parcă suntem infractori pe care, după ce i-au izolat, îi şi înfometează”, s-a plâns Darius Panescu, pentru expressdebanat.ro.