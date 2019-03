Ies viperele din hibernare. Care sunt zonele din România cele mai periculoase şi cum vă feriţi de muşcătură în cazul unei întâlniri accidentale

Activiştii de la Asociaţia Wild Caraş-Severin atrag atenţia asupra faptului că în această perioadă viperele ies din hibernare şi e foarte posibil să le întâlnim acolo unde nici nu ne aşteptăm. De exemplu, în Caraş-Severin trăiesc două specii de viperă: vipera cu corn bănăţeana(ammodytes ammodytes) care reprezintă circa 90% din populaţia din judeţ şi vipera comuna(berus), mult mai slab reprezentată. Ele pot fi deosebite foarte uşor, deoarece vipera cu corn, asa cum o tradeaza numele, are acel corn în vârful capului.

“Le întâlnim din clisura Dunarii până în vârf de munte, inclusiv în oraşe. Nu am spus din greşeală orase, pentru că am găsit câteva exemplare în Oraviţa, Reşita şi Băile Herculane. Există zone în care avem o poplatie mai ridicată de vipere, cum ar fi: Clisura Dunarii, Cheile Carasului, Cheile Garlistei, Valea Beiului, Valea Cernei, Ciudanovita, etc. Este cunoscut faptul că acestea preferă zonele calacaroase şi, din acest motiv, judeţul nostru le ofera condiţii ideale”, arată Ciprian Floare de la Wild Caraş-Severin, care este şi un împătimit fotograf de fauna şi flora, vipere fiind printre preferatele sale.

Exemplarele tinere sunt şi cele mai periculoase

Reprezentantul asociaţiei cărăşene atrage atenţia că muşcătura de viperă este periculoasă şi îi avertizează pe cei care vor să se dea în spectacol, prin prinderea unei vipere dar mai ales a unor pui, să se abţină.

“Vipera cu corn are un avans, deoarece, deşi are o concentraţie mai mică de hemotoxine, injectează o cantitate mai mare de venin. Vipera comună, are o concentraţie mai mare de hemotoxine, dar injecteaza o cantitate mai mică de venin. Însă, de departe, cei mai periculoşi sunt juvenili. Aceştia au o cantitate foarte mare de hemotoxine şi în plus sunt mult mai agresivi. Am întâlnit multi viteji care s-au pus în situaţii extrem de periculoase cu <<puiuţii de vipera>>. Anul trecut un turist a prins în mâna un asemenea exemplar în Cazanele Dunării, după care şi-a petrecut o perioadă de câteva săptămâni la terapie intensivă. Viperele adulte sunt mult mai echilibrate, evită sa muşte din mai multe motive: nu îşi irosesc veninul deoarece cu el îşi obţin hrana, iar de multe ori prima muşcătura e seacă, doar de avertizare; intuiesc că vor fi ucise dacă vor provoca o muşcătura dureroasă unei vieţuitoare mai mari”, arată reprezentantul Wild Caraş-Severin.

Ecologiştii cărăşeni explică şi cum ar trebui să ne comportăm când ieşim în natură şi există posibilitatea să întâlnim un exemplare de viperă.

“Din păcate, foarte multă lume e îngrozită de prezenţa viperelor. Am cunoscut persoane care evită să facă drumeţii în perioada în care viperele sunt active. Tot din pacate, viperele au ajuns să fie demonizate, sa fie privite ca nişte monştrii care aşteaptă să sară pe oameni şi, cu o muşcătură cu sange rece, sa îi ucidă. În realitate, viperele sunt vieţuitoare care evită pe cât posibil contactul cu omul, fug la primul semn al prezenţei acestuia şi atacă doar şi doar în situaţii limită, când nu mai au altă alternative”, spune Ciprian Floare.

Iată mai jos, cvâteva reguli simple oferite de cei de la Wild Caraş-Severin pentru cei care fac plimbări în natură pentru a nu a avea probleme cu viperele:

- În primul rând, să se informeze în privinţa traseului pe care urmează să-l parcurgă. Viperele au un camuflaj extrem de bun, aşa că nu va bazaţi că o să le vedeţi. Aţi fi uimiţi dacă aţi şti pe lângă cate aţi trecut!

- Trebuie să aibă un echipament corespunzător: bocanci, pantaloni lungi dintr-un material mai rezistent, (ciorapul tras peste pantalon, măsura care ajuta şi în cazul căpuşelor). Trebuie să ştie ca o viperă în poziţie de atac poate “sări” între o treime si două treimi din lungimea ei, deci cca 30-60 cm.

- Nu intraţi în panică atunci când vedeţi o viperă! Incercaţi să o ocoliţi la o distanţă de câţiva metri, iar dacă aceasta încercă să plece, aveţi răbdare să se retragă. Dacă o întalniţi pe o potecă, iar aceasta e amorţită, puteţi să o indepărtaţi cu un băţ lung.

- Trebuie să ştie că viperele sunt active şi noaptea atunci când temperaturile sunt ridicate. Asta deoarece vipere evită temperaturile din timpul zilei şi pentru că noaptea vânează rozătoare. Acest obicei le aduce uneori în apropierea aşezărilor umane.

- Trebuie să ştie ca viperele sunt protejate prin Legea 13/1993 privind aderarea României la Convenţia pentru conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, uciderea sau capturarea acestora sunt pedepsite prin lege.



- Trebuie să fie atent atunci când se aşeaza în iarbă, când face căţărări sau păseşte peste praguri de piatra sau trunchiuri de copaci căzuţi, locuri unde viperelor le place sa se camufleze. Dacă se vor trezi brusc cu un picior in faţă sau chiar pe ele, cu siguranţă vor ataca.



- Să fie mai prudent în lunile martie-aprilie, deoarece atunci întâlnirile pot fi cele mai periculoase. În primul rând, la primele ore ale dimineţii vipere sunt amorţite şi îşi conservă energia. Vor sta camuflate până când vă apropiaţi la o distanţă nepermisă şi vor riposta. Aceasta perioadă coincide şi cu perioada de împerechere, iar “nuntaşii” nu se vor da din drum nici in ruptul capului, iar dacă “le stricaţi nunta”, apropiindu-vă nepermis, vor riposta cu siguranţă.



- În cazul unei muşcături, serul antiviperin poate fi administrat după cca 6-8 ore şi, chiar dacă nu există în stoc, acestă se aduce în regim de urgenţă. Atenţie, serul ativiperin se administrează numai sub supraveghere medicală, nu achizitionaţi şi nu vă administraţi serul singuri deoarece aceste trebuie păstrat în condiţii stricte de temperatura iar unele persone pot dezvolta reacţii alergice la acesta. Nu vă mintim, muşcătura este dureroasă!



În cazul unei muscături, trebuie să ţineţi cont de următoarele lucruri:



• Incercati să vă liniştiţi, nu intraţi în panică;

• Sunaţi la 112 şi anuntaţi imediat incidentul. In cazul în care nu aveţi semnal, trebuie să vă deplasaţi calm până într-o zonă cu semnal GSM (serviciul de urgenţă poate fi apelat din orice retea mobila);

• Staţi in poziţie orizontală pâna la sosirea ajutoarelor;

• Curăţaţi locul muşcăturii cu apă;

• Nu faceţi incizii ca să se scurgă sângele;

• Nu aplicaţi garou, veninul va avea o concentraţie mare şi ca distruge celulele;

• Nu aplicaţi obiecte reci sau gheaţă;

• Nu consumaţi alcool.

