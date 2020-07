Doi adolescenţi acuzaţi că au ars de viu  un tânăr de 29 de ani, trimişi în judecată. Copil de 12 ani, părtaş la crimă

Ancheta unei crime care a avut loc la Reşiţa în noaptea de 14 spre 15 iunie 2020 a fost finalizată. Procurorii i-au trimis în judecată pe doi tineri de 16 şi 17 ani acuzaţi că l-au bătut pe un tânăr de 29 de ani, l-au transportat la un sălaş şi i-au dat foc cât victima era încă în viaţă.

„Inculpaţii D. K.-M. şi C A.-R., în noaptea de 14/15 iunie 2020, au procedat la agresarea fizică a persoanei vătămate V. A. M., zis P., iniţial la adresa din municipiul Reşiţa, str. Căminelor, judeţul Caraş-Severin, iar mai apoi au procedat la transportarea victimei pe malul râului Bârzava (pe strada Ţerovei, podul ce duce înspre S.C. C S.A.) unde din nou aceştia au aplicat numeroase lovituri victimei, aducând-o în stare de semiinconştienţă, ulterior persoana vătămată fiind transportată de către inculpaţii D. K. M. şi C. A. R., cu participarea numitului D. A. F. (minor în vârstă de 12 ani), la sălaşul situat în spatele blocului cu nr. 1 de pe strada Albăstrelelor din municipiul Reşiţa, unde a fost din nou agresată fizic de către cei doi inculpaţi, după care, cât timp victima încă se afla în viaţă, a fost incendiată de către inculpaţii D. K. M. şi C. A. R., survenind decesul acesteia”, au arătat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Crima de la Reşiţa a fost descoperită după ce pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu ce iniţial părea a fi izbucnit accidental. Cercetările de la faţa locului au scos la iveală că incendiul a fost, de fapt, provocat, cu intenţia de a ucide victima şi de a şterge urmele.