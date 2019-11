Cum se fac cârnaţii nemţeşti în Banat. Sunt albi şi se condimentează cu multe mirodenii

Uica Mihai spune că perioada dintre Ignat şi Crăciun este cea în care are treabă multă şi chiar dacă nu se mai taie porcii acasă, aşa ca pe vremuri, oamenii tot îşi doresc să facă nişte cârnaţi de casă. Aşa că, de multe ori cumpără carne doar ca să aibă cârnaţi gustoşti, pregătiţi aşa cum este tradiţia. UIca are şi reţetă mai specială, pe care o ştie de la şvabii din Banatul de Munte."Am treiprezece kilograme de carne de porc, (zece de pulpă degresată şi trei de slănină de pe flancul porcului) două kilograme de oase de la genunchi şi 20 de metri de maţe. Să nu vă aşteptaţi să vedeţi la mine maşină de tocat !Totul se va face cu satârul pe tocător, nucă de ocnaş, de pirat, de bandit, dar cu efecte spectaculoase. Am să toc tot cărnăraiul ăsta (cam două ceasuri o să dureze ) o să adaug un litru şi jumătate de supă de oase fierte cu sare, piper boabe, dafin şi strecurată, piper alb, piper roşu, cimbru, enibahar pisat, coriandru, busuioc şi măghiran. Cam un sfert de kilogram de zahăr, sare după gust (am sare de mină de la Turda) şi dacă observaţi, nici un strop de piper negru, nici un strop de usturoi, nici un strop de boia.Am să frământ maiaua asta până o înnebunesc, apoi am să o las să se macereze două ceasuri. La final, umplu maţele cu şpriţul şi am să fac cărnaţi lungi de o palmă. Trebuie să îmi iasă fermi, albi la culoare cu gust dulce, iar atunci când îi perpelesc pe grătar trebuie să devină suculenţi şi plini de aromă.Sunt nişte cârnaţi mai speciali, reţeta e nemţească, iar la noi în familie se consumă fierţi în oţet cu miere şi ceapă multă. Bratwurstsuppe se numeşte mâncarea şi e o chestie care îngraşă al naibii.Na, cam asta o să fac eu mâine, în plus mă întâlnesc cu prietenii, o să ne chefuim, o să gătim şi o să ne cuncurăm la tăiş de cuţit. Sper că nu o să se lase cu răniţi, deşi mă gândesc că unii o să se lovească binişor cu paharul în gură, dar nu e nevoie de salvare. Rănile stea se vindecă urgent cu zeamă de varză şi mai o tură de cârnaţi fripâi pe grătar"