Spectacol electoral bizar în Dâmbovița. Candidații PNL au pornit în campanie costumați în șeici arabi, bătând la tobe VIDEO

Campania electorală a PNL Dâmbovița, la Mănești, se desfășoară pe ritmuri orientale. Membrii partidului, costumați în arabi și cu tobele după ei, au făcut o campanie zgomotoasă.

Mai multe persoane îmbrăcate în costul tradiţional arăbesc, mergând pe uliţe şi anunţând numele candidatului la funcţia de primar bătând în tobe, au fost zăriți zilele trecute pe străzile din comună.

În filmări se vede cum „arabii" bat tobele pe uliţele comunei, strigă numele candidatului şi PNL, iar în urma lor vin candidatul liberal la funcţia de primar, liderii PNL Dâmboviţa, inclusiv preşedintele filialei judeţene, precum şi susţinători.

Sursa video: exclusivdb

„Nu ştiu de unde ideea, probabil candidatul a făcut acest lucru. Am trecut pe acolo, am văzut şi eu, dar eu am plecat mai departe. Este adevărat. Da, cred că au avut succes, bănuiesc. Am văzut că s-au adunat oameni mulţi acolo. Am vorbit cu câţiva cetăţeni acolo, dar eu cred că va avea succes candidatul pentru că acolo este un primar care a făcut jaf, efectiv", a declarat marţi, 30 aprilie 2024, pentru Agerpres, preşedintele PNL Dâmboviţa, senatorul Virgil Guran.

Reprezentanţii PSD Dâmboviţa au fost întrebaţi la conferinţa de presă de marţi despre acest mod al competitorilor politici de a se prezenta alegătorilor.

Reprezentanţii PNL susţin că ceea ce au făcut ei nu este "circ politic" şi spun că fiecare se prezintă cetăţilor aşa cum crede că e mai bine.

„Fiecare caracterizează cum vrea. Circ politic este ce au făcut de au ţinut judeţul într-o sărăcie cruntă. Ăsta-i circul politic! În rest, fiecare face ceea ce crede în campanie atâta timp cât nu e ilegal”, a replicat liderul PNL Dâmboviţa, Virgil Guran.

Reprezentanţii PSD Dâmboviţa au fost întrebaţi la o conferinţă de presă despre acest mod al competitorilor politici de a se prezenta alegătorilor.

„Sunt de 24 de ani în politică şi am întâlnit bătălii politice aprige în judeţul Dâmboviţa, dar, discutam şi cu colegii mei, nu-mi pot imagina că un partid politic ar putea să facă o astfel de campanie. Eu cred că dâmboviţenii vor alege foarte clar ceea ce s-a făcut în fiecare localitate. Şi acolo vorbim de un primar performant, la nivelul comunei Măneşti, un primar care în două mandate. Încă mai speram, la nivelul judeţului Dâmboviţa, să lăsăm circul la o parte şi să facem o campanie decentă", a răspuns preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.