Agenţia pentru Arii Protejate, decapitată de două ori de Guvernul României. Ambii directori insistau să dea afară Romsilva din cel mai mare parc naţional

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, George Robert Fazacaş, a fost înlocuit din funcţie, la începutul acestei luni, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă.

Fazacaş este cel de-al doilea director pe care Dancilă îl demite, în mai puţin de jumătate de an, după ce în luna martie a fost eliberat din aceeaşi funcţie, Florian Udrea. Demiterile acestora vin după ce, ambii directori, au anunţat sau chiar au luat măsuri împotriva RNP Romsilva. În fapt, este vorba despre Parcul Naţional Semenic, acolo nu există un plan de management aprobat nici în momentul de faţă, iar organizaţiile de mediu protestează continuu din cauza tăierilor ilegale de pădure.

“Prin investigaţiile pe care le-am realizat în ultimii ani am dovedit că Regia Naţională a Pădurilor nu este capabilă să administreze parcurile naţionale în spiritul respectului, protecţiei şi conservării naturii. Principii pe care s-au înfiinţat aceste parcuri. În majoritatea parcurilor naţionale interesul Romsilva este de a face profit din exploatarea masei lemnoase, din acest motiv multe din aceste arii naturale au devenit victimele drujbelor, iar în locul pădurilor seculare vedem drumuri de taf şi versanţi întregi despăduriţi. RNP administrează parcurile naţionale într-o totală lipsă de respect faţă de biodiversitate, interesul financiar canibalizând interesul pentru protecţie şi conservare. România nu are nici până la ora actuală un parc naţional autentic, care să respecte principiile IUCN, minim 75% zona de protecţie strictă şi niciun fel de exploatare industrială în interiorul graniţelor. Rezilierea contractului de administrare pentru Parcul Naţional Semenic este singura soluţie pentru a salva această arie de la distrugere. Situaţia de acolo este incredibilă. De la înfiinţare acest parc nu a avut un plan de management valabil şi legal întocmit. Iar atunci când a fost elaborat unul, conducerea RNP a refuzat să-l implementeze fiind deranjată de zonarea propusa, 47.5% din suprafaţa parcului. Anul acesta, sub ameninţarea rezilierii contractului de către conducerea ANANP, pe sub mână, RNP a încropit o echipă de silvici pentru a realiza rapid un plan de management. Un plan despre care conducerea ANANP a susţinut că este dezastruos, care propune reducerea zonei de protectie stricta şi integrală cu 5527 de ha şi ilegal permite exploatarea de masă lemnoasă în interiorul unor rezervaţii. Motiv pentru care, în premieră, cel puţin trei membri ai Consiliului Ştiintific al PNSCC şi-au dat demisia invocând abuzuri şi nefiind de acord cu presiunea venită dinspre RNP Romsilva, pentru a vota cât mai rapid noul plan. Presiunea pentru exploatarea de masă lemnoasă în interiorul parcului este vizibilă, atât la nivelul agenţilor comerciali care au devenit agresivi şi m-au sechestrat în maşină anul acesta, cât şi la nivelul conducerii RNP Romsilva. Să nu uităm faptul că atât fostul preşedinte al ANANP, Răzvan Fazacaş, cât şi predecesorul sau Florian Udrea, a fost demis fără o explicaţie oficială din funcţie. Cert este că cei doi au deranjat conducerea RNP Romsilva şi pe cea a Ministerului Mediului atunci când au susţinut rezilierea contractului. Florian Udrea la nivel verbal, Răzvan Fazacas fiind cel care a finalizat procesul de notificare şi reziliere”, ne-a declarat Andrei Ciurcanu, investigator Agent Green.

Romsilva nu a respectat contractul de administrare pentru Parcul Naţional Semenic

Schimbarea lui Florian Udrea, din martie, a venit după o întâlnire cu conducerea Romsilva, în care acesta i-a anunţat pe şefii regiei că le va rezilia contractul. Udrea spunea, la aceea vreme, că va cere ca Romsilva să nu mai fie administratorul parcului, deoarce nu a respectat clauzele contractuale. Udrea declară, că nu ştie nici astăzi de ce a fost schimbat, însă susţine că în Parcul Naţional Semenic sunt probleme mari şi este de părere în continuare că trebuie găsită o nouă soluţie de administrare.

“Adevărul e că nu s-a motivat în niciun fel schimbarea mea şi e o practică păguboasă, e ca bumerangul. Măcar să ştim dacă greşim şi unde greşim. Am fost categoric în sensul analizării cu imparţialitate a situaţiei din Parcul Naţional Semenic. Eu cât am fost acolo nu am primit niciun draft cu planul de management, poate până acum s-o fi dat, nu cunosc, dar dacă acel draft nu corespundea categoric aş fi propus rezilierea contractului şi preluarea parcului de către agenţie. Pentru asta s-a şi făcut agenţia, pentru asta a fost creată. Pornesc de la un simplu raţionament: dacă 50 de ani sau mai mult parcurile naţionale au fost administrate de către Romsilva şi situaţia este dezastruasă în mai multe locuri, atunci de ce să nu încercăm şi altceva. De ce am fost eu schimbat sau altul nu cunosc. Nu mi-a fost dată nicio explicaţie“, a declarat Florian Udrea.

Răzvan Fazacaş, înlocuit la începutul acestei luni, a mers chiar mai departe şi a trimis o notificare oficială celor de la Romsilva, prin care îi anunţă că le va rezilia contractul. Răspunsul, după câteva zile şi-a pierdut funcţia! Fazacaş spune, ca şi Udrea, că nu a primit nicio explicaţie pentru înlocuirea lui, dar şi că Romsilva nu-şi face treaba cum trebuie în Parcul Naţional Semenic.

“Aşa cum ai venit, aşa şi pleci acasă. Nu-ţi spune nimeni de ce trebuie să pleci. A fost o decizie politică şi atât. Nu cred că stă nimeni să-ţi dea motivele. Nu ştiu sigur dacă am fost schimbat pentru Semenic, ştiu că mi-am făcut treaba foarte bine şi asta se poate verifica, în rest nu pot să vă dau detalii. E adevărat că am notificat Romsilva, pentru că având prevederile contractuale, am solicitat să pună în 30 de zile în aplicare planul de management. Şi nu l-au pus! Dacă nu îndeplineşti condiţiile contractuale se relizează şi agenţia poate administra parcurile. Pe vremea domnului Udrea s-a dat nesatisfăcător la evaluare pentru Romsilva. Prevederile contractuale prevăd că se reziliază contractul cu o prealabilă notificare, pe care eu am făcut-o. Oricum contractul e făcut foarte prost, e un contract standard, e la fel pentru toate parcurile naţionale. Păi dacă tu nu respecţi condiţiile şi nu reuşeşti în doi ani de zile, ce mai vrei? Eu m-am consultat cu juriştii şi asta am făcut”, spune Robert Fazacaş, care adaugă că au fost suficiente controale şi de la Garda de Mediu şi Corpul de Control al Ministerului Mediului şi se ştia exact situaţia. Fazacaş consideră că Agenţia Naţională pentru Ariile protejate poate foarte uşor să administreze Parcul Semenic, dacă se reziliază contractul cu Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva susţine că aceste sunt acuzaţii nefondate, speculaţii. Pe de altă parte, cei de la Romsilva spun că au avut un dialog permanent cu cei de la agenţie.

“Pe parcursul elaborării Planului de Management al Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului a existat un dialog permanent între specialiştii Serviciului Arii Protejate din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. În privinţa Planului de Management al Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate au convenit, la finalul anului trecut, un calendar etapizat al elaborării acestui document, respectat de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva. Astfel, Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului a avizat pozitiv, în 18 mai a.c., Planul de Management, acesta fiind depus la autorităţile de mediu, în intervalul de timp convenit cu Agenţia Naţională pentru Arii Naţionale Protejate. Prin noul Plan de Management, suprafaţa zonelor de protecţie strictă şi integrală creşte cu aproximativ 10%, până la 12.421,4 hectare, din care 11.201,2 hectare fond forestier şi 1.220,2 hectare pajişti”, se arată într-un comunicat remis la redacţie.

Am cerut şi un punct de vedere de la Ministerul Mediului, însă, până la publicarea articolului, nu l-am primit. În momentul de faţă, Agenţia Naţională pentru Arii Protejate este condusă de către Adriana Croitoriu, cea care a condus Secţia de Biodiversitate din cadrul Ministerului de Mediu, dar care este văzută de către activiştii de mediu ca o apropiată a Romsilva.