Activiştii de mediu cer Guvernului oprirea construcţiei unei linii electrice care trece prin 14 arii protejate. 143 de hectare de pădure ar urma să dispară

Activiştii de mediu susţin că se defrişează de două ori mai mult decât era prevăzut în acte, prin cele 14 arii naturale protejate, în care vor fi amplasaţi cei 259 de stâlpi ai LEA 400 kV Porţile de Fier (Anina) – Reşiţa

Linia alectrică tranzitează 2 judeţe, 10 unităţi administrative (8 comune, un oraş şi un municipiu), 8 Situri Natura 2000 (3 situri de protecţie specială avifaunistică –SPA şi 5 situri de importanţă comunitară – SCI), 2 Parcuri naturale, - 2 Parcuri naţionale, - 2 Rezervaţii naturale ştiinţifice.

Conform unui raport întocmit de un expert independent de mediu LEA 400 kV Portile de Fier – Anina – Resita (tronsonul nou, stâlpii 1- 259), va ocupa pe toata perioada de funcţionare a sa, estimată la aproximativ 40 de ani: 163,8 hectare din zonele protejate, din care 143,3 hectare se vor defrişa pentru a permite realizarea culoarului de trecere de 54 m lăţime în zonele împădurite. Mai mult, linia electrică va afecta serios traseul de migraţie al păsărilor.

“Datorita aşezării geografice între regiunile boreale şi tropicale, teritoriul României este traversat de unele din cele mai importante drumuri de migraţie avifaunistice din Europa, primăvara spre Nord (pasajul de primavară) şi toamnă spre Sud (pasajul de toamna). Conform Raportului de mediu, intocmit de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Mediului – Bucuresti, se poate preciza faptul că traseul LEA 400 kV Portile de Fier – Anina – Resita se va implementa în RUTA DE MIGRARE II – PANONICO – BULGARA”, se arată în raportul întocmit de expertul de mediu Cătălin Şchiopu.

Având în vedere aceste aspect, activiştii de la Agent Green cer Guvernului României stoparea proiectului până la găsirea soluţiilor alternative de traversare a ariilor protejate şi avertizează că au sesizat Comisia Europeană care ar putea aplica un infringement României şi pentru această situaţie.

”Proiectul Transelectrica reprezintă chintesenţa corupţiei din România. Beneficiarul are tot felul de autorizaţii şi de acorduri pentru a oferi o aparenţă de legalitate distrugerii a 14 arii naturale protejate cu girul Parlamentului şi Guvernului României. Nu îi putem lăsa sub nicio formă să continue. Am început acţiuni legale la Curtea de Apel împotriva tuturor autorităţilor şi am depus plângere la Comisia Europeană. Ne aşteptăm la un infringement rapid”, a spus Gabriel Păun, preşedintele Agent Green.

Conform raportului independent de expertiză tehnică extrajudiciară, comandat de Agent Green, s-au descoperit mai multe inconsistenţe şi cu acordul de mediu. ”Sunt probleme majore în acordul de mediu care necesită oprirea imediată a lucrărilor. De exemplu, defrişările masive care se fac prin 14 arii protejate pe o lungime de 30,39 km însumează 143,3 hectare cu păduri, deşi acordul de mediu este pentru 88,87 de hectare.”, a spus Veronica Tulpan, coordonatorul campaniei Agent Green.